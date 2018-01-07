ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Рождеством

Тихо и незаметно пришел первый после шумного Нового года большой христианский праздник — православное Рождество. Его отмечают более тысячи лет. Согласно легенде, праздник связан с появлением на свет младенца Иисуса Христа. О его рождении девой Марией миру сообщает особенный посланник — загадочное небесное явление, которое волхвы назвали Вифлеемской звездой.

С ее появлением на небосклоне мир преображается, его, словно мягким покрывалом, окутывает божественная благодать. Пусть она коснется и ваших сердец, ведь людям в быстротекущей хлопотной жизни порой так не хватает поддержки, волшебства и пусть маленького, но чуда.

Пусть ваша жизнь изменится к лучшему, пусть добрых и искренних людей на вашем пути встретится больше, чем злых и лживых. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы. А вера, если она есть в вашем сердце, пусть поддержит вас во всех испытаниях.

«Сегодня будет Рождество,

Весь город в ожидании тайны,

Он дремлет в инее хрустальном

И ждет: свершится волшебство...»