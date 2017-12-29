Подкинутого в Бишкеке львенка передали алматинскому зоопарку

Подкинутого директору Каракольского зоопарка, президенту ОФ «Бугу-Эне» львенка передали алматинскому зоопарку. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила Салтанат Сеитова.

По ее словам, Актилек уехал сегодня рано утром. «У нас не было задачи держать его у нас, алматинский зоопарк откликнулся на наше предложение, и мы передали животное. Второй львенок Акжолтой остается у нас, он немного отстает в физическом развитии», - сказала Салтанат Сеитова.

Сегодня же в Каракольский зоопарк из Алматы доставили трехлетнюю медведицу Умку. Договоренность об этом была достигнута еще в начале 2017 года.