Ограждение у памятника архитектуры в Бишкеке демонтировали. Об этом ИА «24.kg» сообщили во фракции СДПК городского кенеша.

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Отметим, что павильон минеральных вод за кинотеатром «Ала-Тоо» оградили, аргументируя приближающейся реставрацией. Однако после общественного резонанса чиновники и депутаты БГК оперативно отреагировали, в результате чего владельцу выдали предписание демонтировать забор.

По данным управления земельных ресурсов мэрии Бишкека, земельный участок площадью 0,58 гектара предоставлен во временное пользование на условиях аренды ОсОО «Мак и К» постановлением мэрии № 242 от 3 апреля 1998 года.