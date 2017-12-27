Мандарины против яблок. Что выгоднее и полезнее взять к новогоднему столу

Мандарины давно стали одним из символов Нового года. В Кыргызстан ввозят десяток сортов. Если раньше они появлялись на прилавках непосредственно перед новогодними праздниками, то сейчас доступны практически круглый год.

Кроме того, они дешевле яблок, хотя привозные. Из чего же складывается цена на импортные и местные фрукты? Какие выгодно и безопасно покупать?

Мы делили мандарин

Для начала проведем эксперимент. Как говорится, долгими зимними вечерами делать было нечего...

Возьмем самые распространенные в республике сорта мандаринов — пакистанские и карликовые. Фрукты купила в супермаркете: крупные — по 82 сома за килограмм, мелкие — по 101 сому. На базаре они дешевле, но к сути эксперимента это отношения не имеет.

Два пакистанских мандарина весят 198 граммов . Такой же вес у восьми карликовых мандаринов. Без кожуры первые «похудели» на 47 граммов , вторые — на 50.

Путем нехитрых математических расчетов получаем, что с одного килограмма крупных мандаринов 237 граммов уйдет в мусор. На килограмм мелких мандаринов приходится 252,5 грамма отходов.

В каждой дольке пакистанского мандарина по три косточки. Карликовые практически без косточек. На мой вкус, маленькие мандаринки вкуснее. Но поклонники у крупных также есть. К тому же они дешевле, да и отходов меньше, если не взвешивать косточки.

Золотые яблочки

В сетевых магазинах яблоки стоят от 60 до 190 сомов. В одном из супермаркетов золотой ренет и превосходные стоят по 72 сома за килограмм, голден — 84 сома. Самые дорогие — привезенные из Чили — 186 сомов за килограмм.

По словам начальника межрегионального управления Министерства экономики КР Зайнидина Жумалиева, большую часть мандаринов в страну привозят из Китая.

Разновидностей много: крупные, мелкие, с косточками и без, толстокорые, медовые... В Китае мандарины растут как у нас урюк. Это дешевый товар, поэтому даже с учетом транспортных расходов их рыночная цена невысока. Зайнидин Жумалиев

А вот выращивание яблок требует вложений. «Мы думаем, что они падают с неба. Хотя это не так. Чтобы их вырастить и сохранить, нужны силы и затраты. Кыргызстанские яблоки очень качественные. Они ценятся в России и Казахстане. Поэтому и цена соответствует качеству», — считает Зайнидин Жумалиев.

Как китайские мандарины стали марокканскими

Перед праздником увеличился ввоз контрабандных мандаринов. К нам они попадают транзитом через Таджикистан. Это обычные фрукты, которые не прошли таможенное оформление.

Министерство экономики провело мониторинг цен и выяснило, что самые дешевые яблоки можно купить на рынках в Караколе и Баткене — от 20 сомов за килограмм. Столь низкая цена из-за того, что фруктов там выращивают много.

Самые дорогие яблоки — в Бишкеке и Оше: до 80 сомов за килограмм. А вот мандарины по всей республике стоят одинаково.

К примеру, марокканские стоят от 80 до 120 сомов. Этот сорт считается самым дорогим из тех, что ввозят в Кыргызстан. Однако везут фрукты не из Марокко.

«Это только название — марокканские. На самом деле мандарины везут из Китая. Поставка из Марокко очень дорогостоящая. Анализ показал, что яблоки все же дешевле, но цены не совсем низкие», — рассказал Зайнидин Жумалиев.

Яблоко против мандарина

А теперь разберем витаминный состав. Мандарины богаты витаминами С и Р, калием и фолиевой кислотой, содержат антиоксиданты. Постоянное их употребление снижает усталость, повышает тонус и укрепляет сосуды, положительно влияет на сердце. Полезны при гипертонии. Однако их не рекомендуют при язве желудка.

В яблоке присутствуют витамины В, С, Е, РР, а также калий, железо, кальций, магний, йод. В процессе хранения количество полезных веществ уменьшается незначительно, поэтому яблоки даже прошлогоднего урожая очень полезны. В них содержатся клетчатка, крахмал, пектины и дубильные вещества.

Доступность яблок делает их практически незаменимыми в профилактике весеннего авитаминоза.

Несколько лет подряд американская организация Environmental Working Group, следящая за содержанием пестицидов в овощах и фруктах, признавала яблоки наиболее вредными. По содержанию химикатов они стабильно лидируют.

Мандарины же признали самыми безопасными фруктами. Цитрусовые, употребленные в сезон их сбора (конец осени и начало зимы), вдвойне полезны.

Не забывайте, что это исследование ученых США. По словам начальника межрегионального управления Министерства экономики Зайнидина Жумалиева, отравления от мандаринов, как и от яблок, встречаются крайне редко. Поэтому какими фруктами побаловать себя в новогоднюю ночь, решать вам.