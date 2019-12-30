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Общество

Собака пустила слюни из-за мандарина и стала звездой интернета

Иногда звездой соцсетей домашний питомец может стать неожиданно и без подготовки. Так случилось с собакой по кличке Аманита, которая сходит с ума по цитрусовым, пишет «Рамблер Субботний».

Ее хозяева, жители Норвегии, обнаружили, что, когда они чистят рядом с питомцем мандарины, собака начинает восторженно ожидать своей доли угощения.

Они записали на видео, как Аманита в прямом смысле пускает обильные слюни из-за лакомства. Теперь пользователи Сети со смехом обсуждают собаку, которая потеряла контроль над собой из-за любви к новогоднему лакомству.
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