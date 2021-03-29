Больше трех тонн контрабандных мандаринов пытались ввезти в Кыргызстан

В Баткенской области задержана партия мандаринов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, житель Лейлекского района Р. С. Р. переправлял на Mercedes-Benz контрабандные мандарины с территории соседних стран для последующей реализации на рынках Кыргызстана в обход официальных пунктов пропуска.

Общий объем контрабандной продукции составил более трех тонн. Сумма уклонения от таможенных пошлин составляет около 50 тысяч сомов.

Отмечается также, что в селе Мин-Булак Баткенского района задержан контрабандный груз на 250 тысяч сомов.

Обе машины с грузом и соответствующими сопроводительными документами переданы ГТС по Баткенской области для принятия мер согласно законодательству КР.

В настоящее время ведется следствие.