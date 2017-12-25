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Общество

Талас опять митингует. На этот раз требуют разрешить новогоднюю ярмарку

Сегодня в городе Таласе на акцию протеста вышли местные предприниматели. Как сообщили ИА «24.kg» участники митинга, они возмущены тем, что чиновники запретили им проводить новогоднюю ярмарку.

Около 20 человек пришли к зданию областной государственной администрации.

По данным аппарата полномочного представителя правительства в регионе, к пикетчикам вышли чиновники. После переговоров предпринимателям дали разрешение торговать на улице Манаса. Представители областной администрации пообещали подготовить торговые места к завтрашнему дню.

По словам предпринимателей, ярмарка в канун Нового года проходила в Таласе ежегодно. Однако в этом году им запретили выносить товар на улицу. Местные предприниматели торгуют в основном продукцией собственного изготовления.
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