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Общество

Самая красивая азиатка России. Кыргызстанке тоже достался титул

В России подвели итоги международного конкурса красоты Miss Asia Russia 2017.

На звание претендовали 15 девушек, в том числе и 23-летняя кыргызстанка Нази Маатказиева.

Об итогах конкурса сообщается на его страничке в «ВКонтакте».

Miss Asia Russia 2017 стала Софья Замбалова (Республика Бурятия), 1-я вице-мисс Елена Нгуен (Вьетнам), 2-я вице-мисс Ли Ксиона (КНР).

Кыргызстанка Нази Маатказиева удостоена звания «Мисс Шарм».

Звание «Мисс Интернет» досталось Марине Сергеевой (Калмыкия), «Мисс Fashion» — Замзагуль Дюсуп (Казахстан), «Мисс Кулинарное Искусство» Салтанат Сулейменовой (Саратовская область).

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