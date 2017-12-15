Самая красивая азиатка России. Кыргызстанке тоже достался титул

В России подвели итоги международного конкурса красоты Miss Asia Russia 2017.
На звание претендовали 15 девушек, в том числе и 23-летняя кыргызстанка Нази Маатказиева.
Об итогах конкурса сообщается на его страничке в «ВКонтакте».
Miss Asia Russia 2017 стала Софья Замбалова (Республика Бурятия), 1-я вице-мисс Елена Нгуен (Вьетнам), 2-я вице-мисс Ли Ксиона (КНР).
Кыргызстанка Нази Маатказиева удостоена звания «Мисс Шарм».Звание «Мисс Интернет» досталось Марине Сергеевой (Калмыкия), «Мисс Fashion» — Замзагуль Дюсуп (Казахстан), «Мисс Кулинарное Искусство» Салтанат Сулейменовой (Саратовская область).