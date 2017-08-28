Кыргызстанка рассказала, как оказалась в психбольнице. Ранее пресс-служба Посольства КР в России сообщила, что девушка сбежала от родителей и намеренно попала в психбольницу.

Девушка озвучила свою версию случившегося. «В данную психбольницу Москвы меня упекла администрация президента РФ, не сказав, куда меня везут, а также обманув родителей, сообщив им, что я упала в обморок. Меня имели право держать там 48 часов (2 дня) согласно законодательству РФ, но на деле продержали 144 часа (с 29 июля по 3 августа). К тому же выписали через суд», — отметила она.

Ранее сотрудникам посольства К.А. рассказала, что на протяжении последних шести месяцев находилась под давлением родителей (в особенности матери), которые пытались против ее воли выдать замуж по расчету за неизвестного ей парня. Находясь в сложной жизненной ситуации и под постоянным давлением родителей, она решила уехать из Кыргызстана и намеренно попасть в больницу.