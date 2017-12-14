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Общество

Кыргызстанка просит помочь спасти сына, который попал в жуткое ДТП под Самарой

Пострадавшим в жуткой аварии в Нефтегорском районе Самарской области гражданам Кыргызстана требуется помощь. Ее мать в больнице, а четырехлетний ребенок умирает.

«Я не знаю, как мне быть и куда обратиться. Помогите нам, прошу, мой сын умирает», — написала Айсулуу Абдрахимова, потерявшая в аварии отца Абдрахима Джаманкеева, в одной из социальных сетей.

Пользователи кыргызстанского сегмента Facebook уже подключились к распространению информации.

Страшная авария произошла 7 декабря на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Водитель грузовика «Урал» выехал на встречку и влетел в большегруз «Вольво». Кабину второй машины смяло.

Погибли два человека — граждане Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, в аварии пострадали три человека: два пассажира «Вольво» и водитель «Урала».

Пассажирка «Вольво» Жаныл Кусаинова, мать Айсулуу Абдрахимовой, в больнице, у нее переломы ног и бедра. А четырехлетний сын Айсулуу Алихан Кубанычбеков - в коме. У него разрыв кишечника. Он лежит в больнице Нефтегорска.

Женщина просит помочь ей материально. Связаться с пострадавшей можно по телефону +7 9691237807.

Средства можно направить на счета: 961958 (Элкарт) и 4406666014633952 (Visa), также есть электронный кошелек Элсом — 0702048687.
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