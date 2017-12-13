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Общество

На KyrgyzBuild-2018 в Бишкек приедут специалисты из 15 стран

В манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта 25-27 апреля 2018 года пройдет ежегодная международная специализированная выставка KyrgyzBuild.

На предстоящих специализированных выставках профильные специалисты отраслей ознакомятся с новшествами от производителей и поставщиков отечественного и зарубежного оборудования и технологий более 100 компаний из России, Казахстана, Китая, Польши, Беларуси, Германии, Литвы, Украины, США, Южной Кореи, Турции, Канады, Узбекистана, Италии, Румынии.

В рамках KyrgyzBuild-2018 будет сформирована обширная деловая программа, состоящая из тематических конференций, семинаров и презентаций. Встречи и переговоры на экспозициях позволят установить деловые контакты, подписать контракты, обменяться мнениями и новыми технологиями и обсудить с профессионалами актуальные темы.

KyrgyzBuild 2018 на единой бизнес-площадке объединяет пять выставочных мероприятий:

  • 16-я международная специализированная выставка KyrgyzBuild: строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери и фасады;
  • 9-я международная специализированная выставка EnergyExpo: энергетика и освещение, возобновляемые и нетрадиционные источники энергии;
  • 5-я специализированная выставка-ярмарка «RealtyExpo 2018» – Недвижимость. Ипотека. Кредитование;
  • 4-я специализированная выставка SafetyExpo: промышленная безопасность, средства спасения и противопожарная защита;
  • 4-я специализированная выставка KyrgyzComex: дорожное строительство, спецтехника, комплектующие.

Если вы являетесь производителем или дистрибьютором товаров и услуг вышеперечисленных направлений, приглашаем принять участие в KyrgyzBuild-2018.

Компании, забронировавшие стенд до 31 декабря, получают 15-процентную скидку.

Официальную поддержку мероприятию оказывают правительство Кыргызской Республики; Министерство транспорта и дорог КР; Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР; ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Организатором мероприятия выступает выставочная компания ОсОО «BiExpo».

Выставку в апреле 2017 года посетили более 6 тысяч человек, среди них работники строительных организаций всех регионов страны (как частных, так и государственных), а также зарубежные специалисты. Свои стенды представили 78 компаний и 150 брендов из 10 стран мира. На стендах официальных представителей в Кыргызстане участвовали более 60 крупных заводов-производителей.

Более подробную информацию о выставке можете получить на официальном сайте www.biexpo.kg или по телефону +996775000005.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.
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