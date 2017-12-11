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Общество

Муфтий Кыргызстана отреагировал на инцидент с двоеженством Чубака ажи Жалилова

Муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев сделал заявление в связи с широким общественным обсуждением вопроса о двоеженстве члена Совета улемов Чубака ажи Жалилова.

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Текст главы Духовного управления мусульман Кыргызстана размещен на официальном сайте ДУМК.

«Издревле наш народ уважал своих старейшин и в тяжелые времена поддерживал их. Поэтому, уважаемые сограждане, согласно заветам нашего Пророка давайте уважать старших и опекать младших, ценить наших улемов», — призывает муфтий страны.

Максат Толомушев отметил, что «в исламе говорить, не зная, достоверна ли информация, обманывать и клеветать в отношении кого-то или оскорблять его является грехом».

Он считает, что «уважаемый улем, трудящийся для общества Кыргызстана в религиозной сфере, член Совета улемов Чубак Жалилов не виноват перед Создателем».

Глава ДУМК напомнил, что «семейный вопрос этого человека изучают соответствующие органы».  Муфтий КР призвал всех быть осторожнее при написании непроверенных данных на страницах социальных сетей.

Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.

Позже в социальных сетях опубликовали письмо жены экс-муфтия Чубака ажи Жалилова Гульнур Жалиловой. В заявлении, адресованном Кризисному центру «Сезим», говорится, что она опасается за безопасность детей и свою жизнь.
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