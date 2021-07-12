Живут в разных домах. В отношении мужчины, взявшего вторую жену, дело прекращено

В отношении жителя Сузакского района Джалал-Абадской области, взявшего вторую жену, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

По его данным, чтобы привлечь гражданина к ответственности по статье 179 УК КР «Многоженство», необходимо, чтобы обе жены проживали под одной крышей.

«В ходе расследования выяснилось, что жены этого человека проживают по двум разным адресам», — подчеркнули в милиции.

В начале июня в Сети появилось видео со свадьбы из Сузакского района. Из него следует, что мужчина женится во второй раз, при этом не разведясь с первой женой. Более того, первая супруга вместе с детьми участвует в торжественном мероприятии и поздравляет его с новой женой.

«Я желаю счастья сестре, а не сопернице», — говорит первая жена, выступая с пожеланиями.