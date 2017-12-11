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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 декабря солнечно и морозно. Температура опустится до −10...-2 градусов. Осадков не ожидается. День уменьшился до 9 часов 5 минут: восход Солнца в 8.22, заход в 17.27.

Памятные даты

Международный день гор

Горы занимают практически четверть поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом почти 13 процентов населения.

И, конечно же, нельзя забывать, что горы — это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

Повторно созданы Иссык-Кульская и Нарынская области

Произошло это именно 11 декабря 1970 года. Административно-территориальные единицы упразднили в 1959 году. Изначально обе области появились в составе республики в 1939-м, однако Нарынская тогда называлась Тянь-Шаньской.

Международный день танго

Философия танца заключена в противоборстве. Жизнь в танго бьет ключом, а в центре — мужчина и женщина. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. Приглашение, высказанное вслух, может расцениваться как оскорбление.

Существует несколько версий происхождения танго. Самая распространенная говорит о том, что изначально танец такого рода появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке 19 и 20 веков встретились и сплелись культурные традиции многих стран мира — ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбе, аргентинской милонги, испанского фламенко и некоторых других европейских танцев, завезенных иностранными матросами.

Люди, которые меняли мир

11 декабря 1931 года в селе Шекер родился актер театра и кино, театральный режиссер Капар Медетбеков.

Народный артист СССР (1991). С 1962 года — актер Нарынского областного музыкально-драматического театра. Был одним из его основателей.

С 1993 по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой в Бишкеке. Как режиссер поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Куда сходить

Спорт

— В Таиланде стартуют международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису.

За победу борются почти 60 мастеров ракетки из 20 стран. В их числе представитель Кыргызстана Данияр Дулдаев.

— В Индии начинаются международные соревнования среди женщин по теннису.

Кыргызстанка Ксения Палкина начинает поход за новым трофеем. А всего на турнире выступают около 50 теннисисток из 25 стран.

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.30, — международная конференция в рамках программы цифровой трансформации «Таза коом»: «Перспективы цифрового правительства, цифрового образования и цифрового здравоохранения в Кыргызстане».

— 11.00, Park Hotel — награждение победителей конкурса по повышению правовой культуры населения;

— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «Презентация видеороликов «За безопасность на дорогах!», посвященных проекту «Таза коом»;

— 11.00, МУК — конференция «Роль Кыргызстана в обеспечении региональной безопасности в контексте взаимодействия с ОДКБ, ШОС и СНГ»;

— 14.00, отель «Европа» — выездная пресс-конференция ИА «24.kg» «Частный бизнес, который четко и честно соблюдает налоговое законодательство КР: И все-таки это слишком дорогое удовольствие... Почему? (результаты специального исследования)».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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