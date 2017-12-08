Грузовики Tesla будут доставлять пиво

Крупнейшая пивоваренная компания США Anheuser-Busch заказала 40 грузовиков Tesla Semi. Приобретение электрофур укладывается в концепцию компании снизить выбросы углекислого газа от своих тягачей на 30 процентов к 2025 году. Об этом сообщил портал Life.ru.

Согласно техническим характеристикам, на полном заряде электрофура может проехать до 500 миль. Например, 12 заводов Budweiser, крупнейшего бренда Anheuser-Busch, расположены в пределах 400–450 миль друг от друга.

Эксперты подсчитали, что каждый электротягач может поднять на борт около 40 тонн (570 бочонков) пива.

Производство грузовика Tesla Semi начнется в 2019 году. Однако уже несколько крупных компаний оформили предзаказ на тягачи. Стоимость одного грузовика стартует со $150 тысяч.