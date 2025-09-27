17:11
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Экономика

В России утвержден новый ГОСТ на пиво

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво. Он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Отмечается, что в новом стандарте закреплено определение пива как продукта, где этиловый спирт образуется в результате брожения сусла, изготовленного из солода, хмеля или хмелепродуктов. Еще одним нововведением стало расширение перечня разрешенных для производства видов солода.

Разработка нового национального ГОСТа «Пиво. Общие технические условия» велась с 2019-го. Ею занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров. Текущий регламент существует с 2012 года, участники рынка называют его устаревшим.

Новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива. Они позволят лучше выявлять фальсификат. Не менее 80 процентов сырья для продукции должен формировать солод. Оставшиеся 20 процентов могут быть представлены несоложеными продуктами, из которых 2 процента — сахарсодержащие. Но недобросовестные производители могут сокращать долю солода, снижая себестоимость продукции: выполнение норм мало контролируется. Новый ГОСТ предполагает проведение проверок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345127/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на ряд напитков
В 2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по популярности напитком
Кыргызстан экспортировал 2,5 миллиона литров пива с начала 2024 года
В США малыша назвали в честь пива: теперь у него пожизненный безлимит на напиток
Определены единые правила цифровой маркировки пива и пивных напитков в ЕАЭС
Самое дорогое пиво в Кыргызстан поставляет Великобритания
В 2023 году в Кыргызстан импортировали пива на 925,5 миллиона сомов
Чемпионат мира по футболу. Власти Катара запретили продавать пиво на стадионах
В Джалал-Абаде изъяли 38 тысяч бутылок пива без лицензии
В Ошской области пиво производили без лицензии
Популярные новости
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
В&nbsp;Кыргызстане впервые заработал завод по&nbsp;производству термопластика В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Российский рубль, евро и&nbsp;юань подорожали к&nbsp;сому. Курс на&nbsp;24&nbsp;сентября Российский рубль, евро и юань подорожали к сому. Курс на 24 сентября
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
17:02
Важность активного участия учителей в избирательной кампании отметили в ЦИК Важность активного участия учителей в избирательной кам...
16:37
В России утвержден новый ГОСТ на пиво
16:03
Казахстанский актер Данияр Алшинов снялся в голливудском фильме «Альтер»
15:33
Власти США аннулировали визу президенту Колумбии, прибывшему на Генассамблею ООН
15:01
Во дворе дома в Бишкеке завалы мусора: соседи жалуются на крыс и зловоние