В России утвержден новый ГОСТ на пиво

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво. Он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Отмечается, что в новом стандарте закреплено определение пива как продукта, где этиловый спирт образуется в результате брожения сусла, изготовленного из солода, хмеля или хмелепродуктов. Еще одним нововведением стало расширение перечня разрешенных для производства видов солода.

Разработка нового национального ГОСТа «Пиво. Общие технические условия» велась с 2019-го. Ею занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров. Текущий регламент существует с 2012 года, участники рынка называют его устаревшим.

Новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива. Они позволят лучше выявлять фальсификат. Не менее 80 процентов сырья для продукции должен формировать солод. Оставшиеся 20 процентов могут быть представлены несоложеными продуктами, из которых 2 процента — сахарсодержащие. Но недобросовестные производители могут сокращать долю солода, снижая себестоимость продукции: выполнение норм мало контролируется. Новый ГОСТ предполагает проведение проверок.