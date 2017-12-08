Пять компаний готовы установить видеонаблюдение в Балыкчи. Об этом сообщил портал государственных закупок.

ОсОО «Мэйкин» оценило установку оборудования в 7,3 миллиона сомов, «MДН Group» — в 9,1 миллиона сомов, «Тоо Ашкан» — в 9,7 миллиона сомов, Grand PRO — в 8,9 миллиона сомов. Наименьшую цену предложила компания «Гэлэкси Секьюрити» — 6,5 миллиона сомов.

Планируется закупить 84 камеры, 2 сервера и прочие расходные материалы на 10,2 миллиона сомов. Все оборудование должно быть 2017 года выпуска с сертификатами соответствия.