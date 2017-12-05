15:06
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Общество

Никто не знает, сколько кыргызстанцев за рубежом изучают религию

Ни одно государственное учреждение, ни Духовное управление мусульман Кыргызстана, ни одна неправительственная организация не знают точное количество наших граждан, отправившихся за последние годы в другие страны для получения религиозного образования. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».

Духовное управление мусульман Кыргызстана уже третий год как прекратило отправлять за границу граждан, желающих получить религиозное образование.

«Несмотря на то что для тех, кто хочет получить религиозное образование за границей, законом предусмотрено обязательное наличие соглашения на такое обучение, за последние десять лет возросло число тех граждан, которые отправляются без соглашения, бесконтрольно, по туристическим визам и личным приглашениям», — говорится в документе.

Некоторые из них получают образование в сомнительных учебных заведениях таких стран, как Пакистан и Бангладеш.

Есть реальная опасность их вовлечения за рубежом в деятельность экстремистских организаций. По приезде в Кыргызстан они вполне могут стать распространителями их идеологий и политики.

Из доклада

Документ подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Только пятая часть имамов в медресе имеют базовое образование
За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло в 100 раз
Экс-муфтия Кыргызстана допросили в милиции. Говорили о многоженстве шесть часов
Турецким мужчинам запретили краситься в черный
В ДУМК решают, как привить правила соблюдения чистоты для священнослужителей
В Джалал-Абаде за терроризм осудили 18-летнего парня
Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс для молодых писателей
Журналиста Зулпукара Сапанова освободили из-под ареста в зале суда
Судья не разрешил Сапанову надеть калпак
Государство и ислам. В поисках гармонии
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!