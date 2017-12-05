Никто не знает, сколько кыргызстанцев за рубежом изучают религию

Ни одно государственное учреждение, ни Духовное управление мусульман Кыргызстана, ни одна неправительственная организация не знают точное количество наших граждан, отправившихся за последние годы в другие страны для получения религиозного образования. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».
Духовное управление мусульман Кыргызстана уже третий год как прекратило отправлять за границу граждан, желающих получить религиозное образование.
Некоторые из них получают образование в сомнительных учебных заведениях таких стран, как Пакистан и Бангладеш.
Есть реальная опасность их вовлечения за рубежом в деятельность экстремистских организаций. По приезде в Кыргызстан они вполне могут стать распространителями их идеологий и политики.Из доклада
Документ подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.