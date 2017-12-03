За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников

Гражданка Монголии Элбегзаяа Батжаргал приехала в Кыргызстан в 2010 году для работы в Университете Центральной Азии. Прекрасно владеет русским языком, обзавелась множеством друзей и очень любит горы. Журналист ИА «24.kg» побеседовал с «наследницей Чингисхана» о ее впечатлениях от нашей страны.

Фото из личного архива Элбегзаяа Батжаргал. Разговор с дехканином

— Когда впервые услышали о нашей республике?

— Я из Монголии, и для нас Кыргызстан — знакомая страна, в отличие от многих других приезжих. Мы хорошо знаем вашу страну по произведениям Чингиза Айтматова. Для нынешней молодежи, конечно, не так много информации о Кыргызстане. Они больше знают, что это регион «пяти станов» (смеется).

Наше же поколение в школе изучало русский язык, но сейчас на нем в Монголии практически не говорят.

Я всегда думала, что Центральная Азия — единообразный регион, не знала, например, что между Кыргызстаном и Таджикистаном столь большая разница.

— Вы упомянули, что приехали накануне революции 2010 года...

— Да, это был февраль 2010-го. Через месяц началась революция. Люди говорили, что вот-вот произойдут массовые волнения.

При слове «революция» я представляла красные флаги, большевиков, как в ХХ век. Честно признаться, не верила, что это произойдет. А когда все свершилось, три дня не выходила на улицы: было очень страшно.

А когда вышла, то увидела разгромленный магазин «Народный», и меня испугало отсутствие милиционеров и гаишников. Их так не хватало! Пускай говорят, что они коррумпированные и так далее, слышала, что их тогда били, но они все равно стражи порядка.

Я вижу, что кыргызский народ не терпит тиранию, он очень вольнолюбивый. В этом плане мы похожи с вами.

— Вы узнали Кыргызстан по произведениям Айтматова. А какой страна оказалась в реальности, когда вы приехали?

— В принципе я знала, как выглядят советские города. Но мне очень понравилась планировка Бишкека. Город четко разделен на квадраты — из-за чего очень легко ориентироваться, турист не заблудится. Это удобно и для вождения машины.

Еще была приятно удивлена бульварами. Слышала, что раньше в Бишкеке зелени было еще больше, но и то, что есть, хорошо.

— Ваши впечатления от национальной кухни?

— Люблю бешбармак и в Бишкеке нашла классное кафе, где его готовят очень вкусно.

— Из конины?

— Нет, я люблю с говядиной. Мы, монголы, в летнее время не едим конину, она считается калорийной, и обычно это мясо едят зимой.

Узнала, что в наших языках есть много схожих слов. Оказывается, у кыргызов есть слово «мюлжю», что значить есть мясо, а по-монгольски есть мясо — «мюлчю».

Еще мне понравилось топленое масло. Я часто заказываю его из Нарына.

— А какое из блюд вы ни за что не попробовали бы?

— Когда у меня начался бронхит, знакомые посоветовали поесть суп из собаки. Я представить не могла, как это можно сделать! Но пришлось. Я чуть не плакала, когда ела.

Но в Кыргызстане разнообразная кухня — уйгурская, дунганская, русская, узбекская, национальная. Это классно.

— А что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Если говорить о негативной стороне, то я заметила, что некоторые люди могут только пообещать, но не сделать этого. Но позитивного больше. Например (тьфу, тьфу, тьфу), у меня ни разу в маршрутке не украли кошелек или сотку.

Еще я не вижу на улице пьяных людей, пьяную молодежь.

Мне говорят, что у меня круг общения такой, где не пьют. Вполне возможно. Но даже на свадьбах, на днях рождения не видела, чтобы люди сильно напивались. Думаю, в этом большая заслуга ислама — вероучения, которое запрещает принимать алкоголь.

— Скучаете по родине, чего-то вам не хватает?

— Я буддистка, и мне, пожалуй, не хватает монастырей, куда можно было пойти, поставить свечку.

— А из кухни? Наверное, не все продукты, которые есть у вас на родине, продаются здесь?

— Талкана не хватает. Здесь есть, но очень крупного помола, у нас же он больше измельчен. Мы готовим из него батончики.

— А нашли в Бишкеке любимое место, где вам нравится бывать?

— Дубовый парк и галерея, где художники свои картины выставляют. А когда летом приезжали мои племянники, им понравилась площадь Ала-Тоо, особенно фонтаны.

— Вы хотели бы что-то изменить в Бишкеке?

— Да (смеется). Мне кажется, что в городе не хватает освещения. Даже в некоторых центральных частях города очень темно, и просто боишься ходить вечером, не говоря уже об окраинах. И еще тротуары можно сделать ровными. Мне жалко девушек, которые ходят в каблуках по плохим дорожкам.

— Можно ли назвать Бишкек комфортным для жизни? Не сталкивались с бюрократией?

— Есть проблемы, которые можно решить через Интернет. Но иногда, чтобы решить вроде бы мелочные вопросы, ты вынужден со своим паспортом идти в контору компании.

К примеру, у меня отключили чип от двери в подъезд. Компания просит, чтобы я пришла к ним с паспортом. Или другой пример. За несвоевременную уплату отключили кабельное телевидение. Чтобы его подключить, также нужно идти к ним с паспортом. Неужели им трудно было предупредить меня по телефону, что у меня подходит срок оплаты? На такие вопросы ведь обычно не обращаешь внимания. Предупредили бы, я бы оплатила. При этом многие подобные учреждения не работают в выходные, а в рабочие дни очень трудно отлучиться с работы.

— Может быть, вас принимают за кыргызку, и поэтому такое строгое отношение?

— Вы знаете, меня действительно принимают за кыргызку, потому что наши народы очень похожи внешне. А еще думают, что я с юга.

Фото из личного архива Элбегзаяа Батжаргал. В Кыргызстане

— Вы владеете южным диалектом кыргызского?

— Нет, я не говорю на кыргызском. Вероятно, это происходит из-за моего акцента на русском.

— Что бы вы хотели пожелать кыргызстанцам?

— У вас очень красивые, величественные горы. Из-за них приезжают туристы, развивается альпинизм, здесь очень чистая и вкусная вода, чистые пастбища, благодаря которым у вас качественное мясо.

Думаю, вам нужно рационально распределять имеющиеся богатства, беречь природу, чтобы в целости и сохранности передать ее внукам и правнукам.