16:31
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Общество

Хворостовский посмертно номинирован на Grammy

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на главную музыкальную премию США Grammy Award. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на РИА Новости и Академию звукозаписи США.

В номинацию «Лучший классический вокальный сольный альбом» Дмитрий Хворостовский, который скончался 22 ноября 2017 года, и дирижер Константин Орбелян вошли за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина.

Всего в список номинантов Академии звукозаписи США в данной категории входят пять исполнителей.

Как передает ТАСС, в категории «Лучшая оперная запись» номинантом выдвинут российский дирижер Валерий Гергиев за запись исполнения Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Вместе с ним выдвинуты солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова, а также продюсер пластинки Илья Петров.

В категории «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» номинирован 26-летний российский пианист Даниил Трифонов за исполнение цикла «Трансцендентных этюдов» Ференца Листа, записанное и изданное в виде альбома.

Юбилейная 60-я церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Саякбай» представит Кыргызстан на премии «Золотой глобус»
Фильм «Кентавр» поборется за «Азиатский Оскар»
Ученый из Кыргызстана стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»
Фильм «Кентавр» поборется за «Оскар»
Завтра определят фильм-номинант на премию «Оскар» от Кыргызстана
Пулитцеровскую премию вручили за статьи о «вмешательстве» России в выборы в США
Премию «Хан-Тенгри» в области образования и науки учредили в Кыргызстане
Почему фильм «Завещание отца» остался без кинопремии «Ника»
За выдающийся вклад в национальный кинематограф наградят Мара Байджиева
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Джордж Ола
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества