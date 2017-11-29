Хворостовский посмертно номинирован на Grammy

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на главную музыкальную премию США Grammy Award. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на РИА Новости и Академию звукозаписи США.

В номинацию «Лучший классический вокальный сольный альбом» Дмитрий Хворостовский, который скончался 22 ноября 2017 года, и дирижер Константин Орбелян вошли за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина.

Всего в список номинантов Академии звукозаписи США в данной категории входят пять исполнителей.

Как передает ТАСС, в категории «Лучшая оперная запись» номинантом выдвинут российский дирижер Валерий Гергиев за запись исполнения Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Вместе с ним выдвинуты солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова, а также продюсер пластинки Илья Петров.

В категории «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» номинирован 26-летний российский пианист Даниил Трифонов за исполнение цикла «Трансцендентных этюдов» Ференца Листа, записанное и изданное в виде альбома.

Юбилейная 60-я церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.