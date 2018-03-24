Английская учительница получила $1 миллион за знание 35 языков

Преподаватель искусств из городской школы в Великобритании получила приз в $1 миллион за «огромную преданность» работе. Андрия Зафираку преподает в общинной школе Alperton, расположенной в одном из самых бедных районов страны — Бренте, сообщило издание Mirror.

Как отмечается, здесь учатся дети из разных слоев общества. Чтобы каждому школьнику и его родителям было комфортно в учебном заведении, 39-летняя учительница выучила приветствия на 35 языках, на которых они говорят, в том числе на хинди, гуджарати и тамильском языке.

Андрия создала отдельные спортивные кружки для девочек из консервативных общин, изменила учебную программу, чтобы каждому ученику она стала понятной. Кроме того, она заходит в гости к воспитанникам и ездит вместе с ними на школьном автобусе.

Андрия стала первым учителем Великобритании, получившим такую награду. Церемония прошла в Дубае. Выигрыш Андрия Зафираку получит в течение пяти лет, которые обязана работать в той же школе.

По словам победительницы, ее школьники — феноменальные дети. «Школа для них — все. Я знаю, если бы мы открывались в шесть утра, то в пять часов снаружи была бы очередь из детей», — зказала Андрия Зафираку.

Премию учредила в 2017 году благотворительная организация Varkey Foundation.