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Общество

На премию «Оскар» претендуют пять иностранных фильмов

В качестве претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» свои фильмы предложили 92 страны. После длительного отбора в шорт-лист вошли пять картин, сообщило ВВС.

Среди претендентов чилийский фильм «Фантастическая женщина» (режиссер Себастьян Лелио), ливанская драма «Оскорбление» (режиссер Зияд Дуэри) и венгерская картина «О теле и душе» (режиссер Ильдико Эньеди).

Фаворитом этой номинации на «Оскар», по мнению ВВС, является драма «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм рассказывает о двенадцатилетнем мальчике Алеше, родители которого разводятся. «Между ними нет чувств, оба стремятся окунуться в новые отношения. После очередной семейной ссоры Алеша уходит из дома. К его поискам подключается специальная группа, однако их усилия ни к чему не приводят», — раскрывает сюжет ВВС.

Фото ALTITUDE FILMS. Кадр из фильма «Нелюбовь», в роли Алеши снялся Матвей Новиков

«Новая картина закрепляет за Андреем Звягинцевым статус одного из ведущих европейских кинорежиссеров современности. Он рисует очень напряженную, захватывающую дух картину жизни эмоционально опустошенных членов одной семьи. Это один из самых интересных фильмов во всем списке», — отметили критики.

Еще один фильм в номинации, который может составить конкуренцию картине «Нелюбовь», шведский «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда. «Это некий сатирический укол в адрес современной художественной тусовки, и поначалу есть над чем посмеяться. Однако быстро смех пропадает, по мере того как на первый план выходят гримасы общества, пронизанного лицемерием», — отметило ВВС.
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