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Общество

Суд по делу экс-владельца «Вечернего Бишкека» отложен. Болен подсудимый

Суд по делу экс-владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима отложен. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Сергей Воронцов.

По его словам, судья объявил перерыв до 14 декабря связи с болезнью Александра Кима. «Надеюсь, мой подзащитный поправится к этому сроку и сможет принимать участие в суде. Ожидается его допрос», — пояснил Сергей Воронцов.

Последнее заседание прошло 14 августа. Потом процесс приостановили из-за плохого самочувствия Александра Кима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и присвоении вверенного имущества.
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