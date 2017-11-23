Генпрокуратура Кыргызстана должна заняться защитой прав выпускников детдомов

«Генеральная прокуратура Кыргызстана должна заняться защитой прав выпускников детских домов», — заявила сегодня во время круглого стола юрист Атыр Абдрахматова.

По ее словам, главный надзорный орган может обеспечить защиту прав выпускников детских домов даже при нынешнем законодательстве. Если Генпрокуратура возьмет буквально пару историй, проверит, где выпускник, чем он занимается, как обеспечиваются его права, как выполняется пункт по сохранности имущества, то дальше ситуация будет меняться.

«Что касается постинтернатного сопровождения, то этим должно заниматься Минтруда и социального развития. Сейчас получается, что ребенок выпускается из детского дома, и никто им не занимается. Когда уже этот ребенок попадает в какую-то историю, он снова находится под контролем Минсоцразвития. А что было с этим ребенком до этого времени? Это никто не контролирует», — заключила Атыр Абдрахматова.