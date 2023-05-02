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Власть

Это репрессии. Международные правозащитники об отставке Атыр Абдрахматовой

Международные правозащитные организации — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ) и Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений (АТФ) обратились к Садыру Жапарову и Акылбеку Жапарову с заявлением по поводу досрочной отставки омбудсмена Атыр Абдрахматовой.

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В письме они напоминают, что тесно сотрудничают с Атыр Абдрахматовой во время ее пребывания на посту акыйкатчи и «впечатлены ее непоколебимой приверженностью своему институциональному мандату по продвижению и защите прав человека в Кыргызстане. Омбудсмен КР является ценным учреждением — членом ГАНПЗУ и АТФ и регулярно вносит свой вклад в глобальные и региональные инициативы в области прав человека».

Правозащитники отмечают, что Атыр Абдрахматова столкнулась со значительным политическим давлением и угрозами репрессий в ответ на ее недавнее публичное выступление в защиту прав правозащитников, среди прочих действий, предпринятых ею для продвижения и защиты прав человека в течение срока ее полномочий.

В этих условиях мы глубоко обеспокоены тем, что Атыр Абдрахматова столкнулась с угрозой досрочного прекращения своих полномочий как прямой ответ на законные действия, предпринятые ею в официальном качестве при исполнении своего мандата по продвижению и защите прав человека.

из обращения международных правозащитных организаций властям Кыргызстана

Они также напомнили, что омбудсмен КР также является национальным правозащитным учреждением и действует в рамках международных стандартов, известных как принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, или Парижские принципы.

Одним из основных требований Парижских принципов является возможность института осуществлять свой мандат независимо и без вмешательства со стороны правительства и других субъектов.

Защита срока действия полномочий омбудсмена является важнейшей составляющей этой независимости.

Обратившиеся убеждены, что досрочное прекращение полномочий Атыр Абдрахматовой по указанным причинам ставит под угрозу независимость института акыйкатчи и явно не соответствует Парижским принципам.

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«Мы обеспокоены тем, что Кыргызстан как член Совета ООН по правам человека может навредить своей международной репутации и авторитету, если будет принято решение о досрочном прекращении полномочий Атыр Абдрахматовой. Мы отмечаем, что в своих добровольных обязательствах перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году, добиваясь избрания в Совет, правительство Кыргызстана взяло на себя обязательство «укреплять независимость института омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами». Мы также отмечаем, что в докладе рабочей группы по универсальному периодическому обзору Кыргызстана за 2020 год ряд членов Совета по правам человека предоставили рекомендации правительству Кыргызстана по укреплению независимости института омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами. Поддерживая эти рекомендации, мы призываем вас гарантировать независимость института омбудсмена, используя свое влияние для того, чтобы предложение о прекращении полномочий Атыр Абдрахматовой было отклонено», — указано в письме международных правозащитников.

Наши организации по-прежнему в вашем распоряжении и будут рады связаться с вами или вашими сотрудниками для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

из обращения международных правозащитных организаций властям Кыргызстана

27 апреля комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал представление фракции «Ата Журт Кыргызстан» о досрочном освобождении от должности омбудсмена Атыр Абдрахматовой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/264690/
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