Дизайнеры из Кыргызстана представят коллекции на Неделе моды в Ташкенте

Дизайнеры из Кыргызстана представят сегодня коллекции на Неделе моды в Ташкенте. Об этом сообщил сайт Ассоциации дизайнеров Узбекистана.

Отечественные дизайнеры представят коллекции в рамках Tashkent Fashion Performance, где также выступят мастера из Франции, Италии и Кореи.

Как сообщается, Неделя моды дает возможность продемонстрировать профессиональным дизайнерам и домам мод свои коллекции, а зрителям — получить информацию о тенденциях в мире моды. В ее программе — авторские показы узбекских и зарубежных дизайнеров, конкурс начинающих модельеров, мастер-классы, а также две уникальные выставки.

Всего за период работы планируется продемонстрировать около 850 комплектов одежды.

Закрытие Ташкентской недели моды состоится завтра.

