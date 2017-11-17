Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева

«Музеи мира будут счастливы сделать с вами любую выставку в любой стране». Так отозвался о новом арт-проекте Чинары Жакыповой знаменитый историк моды Александр Васильев.

Журналисту ИА «24.kg» посчастливилось стать свидетелем встречи двух коллекционеров.

Но сначала о нашей героине. Знаете, она заслуживает, чтобы мы называли ее именно так.

Если Ее Величество Судьба в самый неподходящий момент подставит вам подножку, вспомните о тех, кто даже в этой ситуации смог сделать нечто чудесное. Чинара Жакыпова из этой категории.

Детское бессознательное

«Как все советские девочки, — вспоминает она, — в школе я вела дневник, где аккуратным почерком записывались мечты, которые должны были «осуществиться во взрослой и прекрасной жизни».

Самой амбициозной записью было «создать когда-нибудь маленькую, но достопримечательность в моем любимом городе».

Уйдя из большой политики и даже из публичной жизни, Чинара Жакыпова решила, что хорошо бы в Бишкеке — не слишком избалованном музеями и галереями городе — создать нечто совершенно неожиданное, такое, что грело бы душу и радовало глаз в любое время года.

Фото Влада Ушакова

И она собрала удивительную по целостности и наполненности коллекцию игрушек, в которой куклы, безусловно, преобладают. А на ее основе задумала арт-проект «Детство».

Взрослое сознательное

Когда видишь стеклянные витрины, уходящие под потолок частного дома, полностью отданного под игрушки, понимаешь: работа нашей героиней проделана титаническая. Впрочем, она вполне соответствует масштабу личности автора коллекции. Доктор исторических наук, профессор, Чинара Шаршеевна подошла к делу как опытный организатор и ученый.

«Хотя друзья не советовали закрывать вполне успешное учреждение, но три года назад для меня закончилось время круглых столов, отчетов, редактирования текстов и разговоров о политической ситуации в мире, — говорит Чинара Жакыпова. — Очень помогли в реализации проекта друзья-художники, поддержали сестра и подруга».

«Данный проект, — поясняет наша героиня, — дает представление о том, во что играли дети в разных странах и в разные времена. Особое внимание уделяется продукции фабрик и заводов, которые практически исчезли вместе с развалом СССР. Словом, я снова стала историком».

Вряд ли кого-то удивишь, если скажешь, что для коллекционирования монет и марок придуманы термины «нумизматика» и «филателия». А вот о том, что коллекционирование плюшевых мишек называется арктофилией, а собирание кукол — плангонологией, мало кто знает. Я вот тоже раньше не знала.

Больше чем куклы

Масштаб коллекции потребовал классификации, так в ней появились разделы и подразделы, каталоги. Игрушки выпускались практически по всему Советскому Союзу... В СССР было более сотни фабрик и заводов, специализировавшихся на них.

Одни изделия имели клеймо, подтверждающее принадлежность, другие были идентифицированы по особым признакам. Но есть и такие, которые до сих пор ждут опознания.

Есть в коллекции игрушки разных времен и народов. На почетном месте выставлены игрушки, произведенные в Киргизской ССР.

В выставочном зале на огромном овальном столе игрушечная железная дорога 1951 года выпуска под говорящим названием «Иосиф Сталин».

«У нас нет дорогих антикварных кукол, в основном это дары нашей барахолки и секонд-хендов. Но для нас все экспонаты бесценны», — отметила Чинара Жакыпова.

Навстречу миру

Коллекция уже достигла таких размеров, что вполне готова к встрече с посетителями, со зрителями, поклонниками и восторженными обожателями. И они вот-вот появятся.

Только что ее дом посетил российский историк моды Александр Васильев. Мы задали ему несколько вопросов.

— Обычно в Азию едут за экзотикой, эта коллекция совершенно иная. Как вы ее оцениваете?

— Это и есть экзотика. Мы попали здесь в экзотику. Здесь интересно именно то, что куклы — немецкие, прибалтийские, итальянские, американские, французские — собраны в Азии. Для Европы это было бы слишком обыденно. Это следствие железного занавеса, желание путешествовать. Когда марки собирали? Когда путешествовать было нельзя.

«Я в восторге от вашей коллекции, — сказал он, обращаясь к нашей героине. — Как красиво! Вы такая молодец! О чем мечтает девочка в 12 лет? А вы это сделали. Я нахожусь под большим впечатлением».

Гость отметил очень высокий уровень коллекции и был крайне удивлен, узнав, что ее еще никуда не вывозили и никому не показывали, а он в числе первых, кто ее вообще увидел даже в нашей республике, не говоря уже о приезжих.

«Когда коллекционеры вас увидят в Сети, они будут счастливы сделать с вами любую выставку в любой стране. Они будут просто в восторге. Потому что ваша коллекция очень полна, очень разнообразна. Она великолепна, ее надо показать всем в Интернете и стараться с ней путешествовать», — заключил Александр Васильев.