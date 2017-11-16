В Бишкеке пылесосят газоны. МП «Тазалык» закупило новую технику.

Как рассказали ИА «24.kg» в муниципальном предприятии, в октябре поступила спецтехника — 15 мусоровозов, четыре универсальные машины, снегоуборочные насадки для трактора МТЗ 80-82 и два фронтальных погрузчика.

Универсальная машина предназначена для выполнения комплекса работ по круглогодичному содержанию и уборке городских территорий и в зависимости от вида установленного навесного оборудования может выполнять различные функции. Эта техника в зимний период может убирать свежевыпавший снег, а также его сгребать. Специальные насадки позволят в летний период очистить улицы от опавшей листвы и дорожного мусора. С помощью нового оборудования также можно посыпать дороги или мыть их, поливать насаждения. В настоящее время сотрудники «Тазалыка» убирают опавшую листву.