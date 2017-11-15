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Общество

Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 350 фур

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» скопилось 350 фур. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе КР.

По данным ведомства, очередь на КПП «Чон-Капка» — 190 большегрузных машин. МЧС организовало для водителей палатки с горячим питанием. 

По данным МЧС, накануне количество фур на двух пунктах пропуска достигло 650. 

На прошлой неделе Пограничная служба сообщила о резком сокращении очередей в пунктах пропуска. К 8 ноября на КПП «Ак-Тилек» оставалось всего 40 фур. ГПС поясняла, что пограничники Казахстана пропускают пустые фуры без проверки.

С 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых машин.
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