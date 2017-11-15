Решается вопрос открытия чартерных рейсов из Ташкента на Иссык-Куль

Прорабатывается вопрос открытия чартерных рейсов из Ташкента (Узбекистан) на Иссык-Куль, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, в 2017 году для активизации международного аэропорта на Иссык-Куле запустили два прямых рейса из Новосибирска и Ташкента. «Сейчас прорабатывается вопрос продолжения этих прямых чартерных рейсов в зимний период. Ведем переговоры с партнерами из Узбекистана. Они просчитывают. И если это будет выгодно для Ташкента, то в принципе станет возможным. В Узбекистане нет горнолыжных баз. Почему бы не приехать к нам в зимний период?» — сказал Азамат Жаманкулов.