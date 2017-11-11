Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в субботу, 11 ноября, солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 54 минут: восход солнца в 7.48, заход в 17.42. Малые магнитные бури ожидаются с 00.00 до 9.00. В 12.00, 15.00 и 21.00 — слабые магнитные бури.

Люди, которые меняли мир

11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.

С 1974 года он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981-м назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным ТЮЗом, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдумомунова.

Спектакли этого периода удостоены Гран-при республиканских и международных театральных фестивалей.

Памятные даты

11 ноября отмечается необычный праздник — Всемирный день шопинга.

Фото иллюстративное

Он не очень известен, да и появился тоже очень нестандартно. Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.

Приурочен же этот «праздник» был к Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.

11 ноября отмечают и Международный день энергосбережения.

Фото иллюстративное

Решение об учреждении праздника принято в апреле 2008 года, и уже в ноябре мир отметил первый День энергосбережения. Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

У кого намечаются тои

Дни рождения сегодня празднуют сразу два именитых спортсмена из Кыргызстана.

Фото из Интернета. Каныбек Сагынбаев

32 года исполняется многократному чемпиону мира по бильярдному спорту Каныбеку Сагынбаеву. Именно он выиграл первый в истории чемпионат мира по динамичной пирамиде в 2007 году в Санкт-Петербурге, затем победил в Германии в 2010-м на чемпионате мира по свободной пирамиде.

Фото из Интернета. Эламан Догдурбек уулу

24-летие празднует призер чемпионата мира по вольной борьбе Эламан Догдурбек уулу. На февраль этого года спортсмен занимал 4-е место в рейтинге сильнейших борцов вольного стиля в мире по версии Объединенного мира борьбы.

Куда сходить

Культура

— С 11.00 до 15.00 в Sierra Coffee пройдет книжная ярмарка.

Издательским домом Heartfordshire Press изданы произведения евразийских авторов, которые рассказывают и показывают близкую и знакомую нам культуру. Книги опубликованы и презентованы в Лондоне и вызвали неподдельный интерес у читателей. Такая возможность появилась и у бишкекчан.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Трубадур».

Сюжет основан на реальных фактах, имевших место в Испании XV века. Музыка оперы необычайно выразительна, и всегда совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

— В 18.30 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов».

В исполнении Государственного филармонического камерного оркестра Кыргызстана прозвучат произведения из всеми любимых фильмов: «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер» и других.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выступление Jam Session music band.

Ребята собрались не так давно и уже готовы отыграть концерт. Приходите послушать, что у них получилось, ну и поздравить с дебютом.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В спортклубе «Ахиллес» начинается второй день чемпионата Бишкека по тайскому боксу.

Участники бьются в трех возрастных группах: 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Перекрытые дороги

Сегодня должны открыть въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» (от села Озерного до проспекта Мурас-Ордо) и центральную дорогу.

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Турусбекова от — Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;

— Оберон — от Анкары до Толстого в жилмассиве «Кара-Джигач»;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.30-14.00 — улицы Буденного, Салиевой;

— 9.00-17.00 — проспекты Чуй, 57, 59, 63, 69, Манаса, улицы Ахунбаева, Репина, село Орто-Сай (улица Рысмендеева);

— 9.00-19.00 — жилмассив «Келечек» (улицы 8-9-я, 11-12-я), улицы Кайынды, Абдыкадырова;

— 9.00-18.00 — улицы Толстого, Кулатова, Садырбаева, переулок Валдайский;

— 14.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

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