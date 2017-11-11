Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в субботу, 11 ноября, солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 54 минут: восход солнца в 7.48, заход в 17.42. Малые магнитные бури ожидаются с 00.00 до 9.00. В 12.00, 15.00 и 21.00 — слабые магнитные бури.
Люди, которые меняли мир
11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.
С 1974 года он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981-м назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным ТЮЗом, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдумомунова.
Спектакли этого периода удостоены Гран-при республиканских и международных театральных фестивалей.
Памятные даты
11 ноября отмечается необычный праздник — Всемирный день шопинга.
Он не очень известен, да и появился тоже очень нестандартно. Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.
Приурочен же этот «праздник» был к Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.
11 ноября отмечают и Международный день энергосбережения.
Решение об учреждении праздника принято в апреле 2008 года, и уже в ноябре мир отметил первый День энергосбережения. Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.
У кого намечаются тои
Дни рождения сегодня празднуют сразу два именитых спортсмена из Кыргызстана.
32 года исполняется многократному чемпиону мира по бильярдному спорту Каныбеку Сагынбаеву. Именно он выиграл первый в истории чемпионат мира по динамичной пирамиде в 2007 году в Санкт-Петербурге, затем победил в Германии в 2010-м на чемпионате мира по свободной пирамиде.
24-летие празднует призер чемпионата мира по вольной борьбе Эламан Догдурбек уулу. На февраль этого года спортсмен занимал 4-е место в рейтинге сильнейших борцов вольного стиля в мире по версии Объединенного мира борьбы.
Куда сходить
Культура
— С 11.00 до 15.00 в Sierra Coffee пройдет книжная ярмарка.
Издательским домом Heartfordshire Press изданы произведения евразийских авторов, которые рассказывают и показывают близкую и знакомую нам культуру. Книги опубликованы и презентованы в Лондоне и вызвали неподдельный интерес у читателей. Такая возможность появилась и у бишкекчан.
— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Трубадур».
Сюжет основан на реальных фактах, имевших место в Испании XV века. Музыка оперы необычайно выразительна, и всегда совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.
— В 18.30 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов».
В исполнении Государственного филармонического камерного оркестра Кыргызстана прозвучат произведения из всеми любимых фильмов: «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер» и других.
— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выступление Jam Session music band.
Ребята собрались не так давно и уже готовы отыграть концерт. Приходите послушать, что у них получилось, ну и поздравить с дебютом.
Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В спортклубе «Ахиллес» начинается второй день чемпионата Бишкека по тайскому боксу.
Участники бьются в трех возрастных группах: 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Перекрытые дороги
Сегодня должны открыть въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» (от села Озерного до проспекта Мурас-Ордо) и центральную дорогу.
— Турусбекова от — Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;
— Оберон — от Анкары до Толстого в жилмассиве «Кара-Джигач»;
— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Отключение света, газа и воды
В Бишкеке света не будет:
— 9.30-14.00 — улицы Буденного, Салиевой;
— 9.00-17.00 — проспекты Чуй, 57, 59, 63, 69, Манаса, улицы Ахунбаева, Репина, село Орто-Сай (улица Рысмендеева);
— 9.00-19.00 — жилмассив «Келечек» (улицы 8-9-я, 11-12-я), улицы Кайынды, Абдыкадырова;
— 9.00-18.00 — улицы Толстого, Кулатова, Садырбаева, переулок Валдайский;
— 14.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4).
Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.
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