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Общество

Президент Алмазбек Атамбаев купил дом одному из памирских кыргызов

Президент Алмазбек Атамбаев купил дом одному из памирских кыргызов, приехавших в Кыргызстан для обучения своих детей. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-секретарь мэрии Нарына Элиза Качкымбаева.

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По ее данным, супруга этнического кыргыза Абдываита Жээнбек уулу Жамбы родила ребенка после прибытия на историческую родину и назвала сына в честь президента КР Алмазбеком.

«Дом из шести комнат с большим двором, со всеми условиями приобретен в Нарыне за 1 миллион 180 тысяч сомов. Ключи от дома сегодня вручил заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев», — сказала Элиза Качкымбаева.

По ее словам, от имени президента советник вручил каждому этническому кыргызу из Памира, которые сейчас находятся в области, по 50 тысяч сомов.

Напомним, в октябре из районов Малого и Большого Памира (Исламская Республика Афганистан) при поддержке правительства Кыргызстана в Нарынскую область прибыли шесть семей этнических кыргызов для обучения детей.
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