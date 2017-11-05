Неделя-24. Что вы могли пропустить

Неожиданные осенние каникулы получили не только школьники, но и все кыргызстанцы. День Октябрьской революции в республике переименовали в День истории и памяти предков, подвигали дни, и у нас образовалось несколько выходных.

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Тем временем ситуация на кыргызско-казахской границе оставалась напряженной. Очередь из грузовиков достигала в отдельные дни десяти и более километров. Правительство пока безуспешно пытается найти выход и рассматривает возможность компенсаций пострадавшим предпринимателям. Президент Алмазбек Атамбаев ушел в отпуск.

Но, похоже, это его последний отдых в качестве главы государства. Стала известна дата инаугурации нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Пройдет она 24 ноября и впервые в истории — в Государственной резиденции «Ала-Арча».

О чем важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Итоги шестилетнего президентства

Фото Султана Досалиева. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

ИА «24.kg» продолжает подводить итоги правления Алмазбека Атамбаева в качестве главы государства. Одна из основных болевых точек республики — экономика, особенно промышленность. Последние шесть лет ее неоднократно лихорадило. Что же мы имеем в итоге? Об этом — в материале «Шесть лет президентства. Экономика при Алмазбеке Атамбаеве».

Мы также внимательно изучили, как вели себя при президенте Алмазбеке Атамбаеве финансы страны. Первое, что бросается в глаза: экономить чиновники так и не научились, поэтому бюджет государства в постоянном дефиците. Сильно девальвировался сом, а инвестиции так и не потекли в Кыргызстан. Об этом — в обзоре ИА «24.kg».

И, конечно, обойти тему наших личных финансов мы тоже не могли. Ведь они зависят не только от того, сколько человек зарабатывает, но и от того, сколько государство успевает у него отобрать. В частности, периодически повышая тарифы на коммунальные услуги. Что же в итоге мы получили? Об этом — в материале «Шесть лет президента Атамбаева. Что творилось с ценами и тарифами».

Один день в «филиале ада»

Фото ИА «24.kg». Огонек свидетельствует об исправной работе горелки

Наши герои признаются: кто однажды пришел сюда работать, не променяет объект ни на что другое, несмотря на адские условия. Журналист агентства вместе с ними досконально изучил ТЭЦ Бишкека, выяснил, как подают уголь в котлы, и проник туда, куда без специального пропуска не пустят. Об этом и не только — в нашей рубрике «Мои 24».

Как слепить дело «о похищении»

Есть история, в которой мобильный телефон играет не последнюю роль. И если бы соответствующие органы немного поднапряглись, то смогли бы распутать целый клубок нестыковок и несоответствий, а значит, расследовать уголовное дело. Но здесь ключевое слово «поднапряглись»... Подробнее о том, как же все происходит в жизни, в материале «Закрыть» любой ценой. История одного уголовного дела».

Кабальный труд кыргызского хлопкороба

Фото ИА «24.kg». Собранный хлопок на краю поля. Село Мамажан, Кара-Суйский район Ошской области

Конец октября. Но на юге Кыргызстана продолжается сбор хлопка. Несколько лет выращивает его и житель села Мамажан Кара-Суйского района Ошской области Таласбек Аттокуров. Он и рассказал о том, как живется крестьянам в регионах, выгодно ли сегодня выращивать хлопок и какие преграды и проблемы стоят на пути к «белому золоту». Подробнее — в фоторепортаже ИА «24.kg».

Из жизни борцов с наркотиками

В Государственной службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков кипит работа. В кабинет начальника Оперативно-разыскного управления майора милиции Олега Запольского постоянно заглядывают сотрудники, чтобы о чем-нибудь доложить или обсудить рабочие моменты. Но он находит время, чтобы поговорить с журналистом ИА «24.kg» и рассказать, как преступники используют Интернет, где прячут наркотики и почему молодежь подсаживается на психотропные препараты.

Как африканца любовь до Бишкека довела

Фото из личного архива. «Природа Кыргызстана для меня — как картинка», — восхищается Диван Осзузен

Преподаватель английского языка в одной из международных школ Бишкека Диван Осзузен, услышав рассказы любимой девушки о Кыргызстане, не раздумывая, сменил место жительства. Он оставил работу, родных, друзей. Пришлось отказаться и от некоторых увлечений. Об этом, о своей любви и тоске он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Оборудование есть, операций нет

Счетная палата провела в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантологии органов аудит управления человеческими, материальными ресурсами, оборудованием и финансами. Выводы проверки не самые утешительные: даже имея новое оборудование, медики на нем практически не проводят операций. И не только это обнаружили аудиторы в институте. Подробнее — в материале «Старое здание и невостребованное новое оборудование. Как работает НИИ хирургии».

Жизнь спортивная: от грязи до золота

Фото ИА «24.kg». Гонки на внедорожниках в честь дня рождения клуба «Штурмовик»

В 2013 году в Кыргызстане открылся клуб любителей внедорожной езды «Штурмовик». С той поры он регулярно устраивает зрелищные гонки. В честь дня рождения клуба участники соревнований по традиции собрались на полигоне близ села Озерного, в получасе езды от Бишкека. Подробнее — в репортаже «Грязевые ванны: как клуб «Штурмовик» отмечал четырехлетие».

В октябре многие спортсмены в Кыргызстане отдыхали после успеха на Азиатских играх. Тем не менее с участием кыргызстанцев прошла масса крупных турниров, откуда наши спортсмены привезли не только впечатления, но и награды. О самых интересных из них — в спортивном обзоре ИА «24.kg».