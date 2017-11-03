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Общество

Таалайбек Нурбашев: Нет надобности увеличивать лимит потребления электроэнергии

Увеличивать лимит потребления электроэнергии нет надобности. Об этом на совещании в правительстве по вопросу подготовки населения и отраслей экономики к отопительному периоду-2017/2018 сказал директор Государственного агентства регулирования топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев.

По его словам, анализ по регионам Кыргызстана показал, что 80 процентов населения страны в месяц потребляют до тысячи киловатт-часов электроэнергии.

«Как вы знаете, до 700 киловатт-часов абонент платит по 77 тыйынов за киловатт, а если превысит, будет платить по 2 сома 16 тыйынов», — сообщил он.

Как отметил Таалайбек Нурбашев, лимит на потребление электроэнергии ввели после того, как в 2011 году из-за маловодья пришлось экономить энергию.

По его словам, решение о повышении лимита до 1 тысячи киловатт-часов для отдаленных районов было политическим, чтобы поддержать население этих районов.

Сейчас депутаты просят поднять лимит до 1 тысячи 500 киловатт, нарынчане просят, токтогульцы просят вообще отменить его, но думаю, что в этом нет надобности, у нас и так самый низкий тариф в мире - 77 тыйынов.

Таалайбек Нурбашев

«Увеличение лимита пойдет на пользу только 20 процентам населения, которые платят по 2 сома 16 тыйынов, а 80 процентов кыргызстанцев и так не превышают лимит в 1 тысячу киловатт-часов в месяц», — пояснил он.
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