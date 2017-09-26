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Общество

Департамент лекарств начнет вести расчет в сомах вместо долларов

Департамент лекарственного обеспечения и медтехники начнет вести расчет в сомах вместо долларов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ДЛОиМТ.

Ранее депутат парламента Аида Исмаилова заявила, что департамент игнорирует требования законодательства, взимая плату за свои услуги в иностранной валюте.

«Межведомственная комиссия 13 сентября 2017 года рекомендовала включить услуги ДЛОиМТ в Единый реестр госуслуг. После этого стоимость будет указана в национальной валюте, как того и требует законодательство КР. В настоящее время департамент принимает меры по устранению прежних нарушений», — сообщили в департаменте.

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«Согласно постановлению правительства от 2012 года госорганам, их структурным подразделениям и подведомственным учреждениям действительно был поставлен запрет на оказание платных госуслуг, не включенных в единый реестр. Тем не менее прежнее руководство департамента продолжало регистрировать лекарства и взимать за это денежные средства.

Правоохранительные органы вели проверку деятельности ДЛОиМТ. Имеются уголовные дела, возбужденные в отношении прежнего руководства департамента», — отмечает его нынешний директор Гульмира Шакирова.

В настоящее время департамент до приведения документов в соответствие с постановлением правительства приостановил выставлять счета на оплату за проведение экспертиз по прейскуранту .
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