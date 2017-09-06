В Ленинградской области стало больше мигрантов из Кыргызстана

В Ленинградской области стало меньше мигрантов из Узбекистана, но значительно больше - из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Петростата, за первые шесть месяцев 2017 года в 47-м регионе зарегистрировалось 7 тысяч 253 иностранца, что на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Основные приезжающие — граждане из республик бывшего Союза. Так, официально обозначили свое нахождение в Ленобласти 6 тысяч 722 мигранта из стран СНГ. Традиционно много регистрируется граждан Украины - за полгода приехало 1 тысяча 506 человек. К ним вплотную приближаются мигранты из Кыргызстана. Их число в области увеличилось более чем в два раза - до 1 тысячи 362 человек (108,2 процента). Не столь существенно прибавили таджикские граждане — до 441 (1,1 процента) и туркмены — до 288 человек (1,4 процента)», - говорится в сообщении.