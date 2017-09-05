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Общество

Создан фейк сайта Zanoza. Читателей просят не вестись на провокацию

«Создан фейковый сайт Zanoza.media. Читателей просят не вестись на провокацию», — сообщила в социальной сети журналист Дина Маслова.

В ее сообщении уточняется, что созданный сайт специализируется на фейках и перепечатках.

«Zanoza.media использует схожее шрифтовое оформление с сайтом Zanoza.kg, который учредили выходцы из «Вечернего Бишкека» осенью 2015 года. Стало известно, что на фейковом сайте Zanoza.media планируется выливать компромат на различных политиков», — сообщает сайт Kaktus.media.

Напомним, в отношении руководства и журналистов сайта Zanoza.kg генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой было подано пять исков о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

Все иски суды первой инстанции удовлетворили в полном объеме.

В целом сайт Zanoza.kg, Дина Маслова и Нарын Айып должны выплатить моральный ущерб на сумму 27 миллионов сомов.

Товарный знак Zanoza.kg в суде оспаривает Александр Рябушкин, требующий 3 миллиона сомов в качестве компенсации.

Сайт Zanoza.kg по решению властей заблокирован.

Теперь появился фейк сайта, где авторы публикаций не следуют никаким стандартам журналистики и этическим нормам, используя самые грязные пиар-технологии борьбы с оппонентами.
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