Создан фейк сайта Zanoza. Читателей просят не вестись на провокацию

«Создан фейковый сайт Zanoza.media. Читателей просят не вестись на провокацию», — сообщила в социальной сети журналист Дина Маслова.
В ее сообщении уточняется, что созданный сайт специализируется на фейках и перепечатках.
«Zanoza.media использует схожее шрифтовое оформление с сайтом Zanoza.kg, который учредили выходцы из «Вечернего Бишкека» осенью 2015 года. Стало известно, что на фейковом сайте Zanoza.media планируется выливать компромат на различных политиков», — сообщает сайт Kaktus.media.
Напомним, в отношении руководства и журналистов сайта Zanoza.kg генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой было подано пять исков о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.
Все иски суды первой инстанции удовлетворили в полном объеме.
В целом сайт Zanoza.kg, Дина Маслова и Нарын Айып должны выплатить моральный ущерб на сумму 27 миллионов сомов.
Товарный знак Zanoza.kg в суде оспаривает Александр Рябушкин, требующий 3 миллиона сомов в качестве компенсации.
Сайт Zanoza.kg по решению властей заблокирован.
Теперь появился фейк сайта, где авторы публикаций не следуют никаким стандартам журналистики и этическим нормам, используя самые грязные пиар-технологии борьбы с оппонентами.