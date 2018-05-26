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Общество

Журналисты Кыргызстана о фейках и их популярности в обществе

Фейки преобладают в информационном пространстве и становятся популярными у читателя. Но с ними необходимо бороться. Об этом сегодня на республиканской конференции журналистов «СМИ КР: как выжить в информационной войне?» заявил председатель Независимого союза журналистов Азамат Касыбеков.

По его словам, бороться с распространением фейковых новостей можно, повышая профессионализм журналистов.

«Есть такое понятие «чала-журналист». Сейчас многие думают, что написал пост в социальной сети или поставил видео и уже журналист. Но это не так. Журналист ответственен перед обществом и должен соблюдать этические нормы», — считает Азамат Касыбеков.

По его словам, журналист должен постоянно совершенствоваться, изучать новые технологии, поскольку они сильно влияют на профессию. «При этом журналисту нельзя забывать, что основа всего — этика. Это фундамент. То, что его отличает от блогеров. Население ему должно доверять. А доверие приходит к тому, кто будет соблюдать все профессиональные нормы», — считает глава союза журналистов.
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