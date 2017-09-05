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Общество

Более 10 водителей не уступили дорогу спецмашинам

Во время рейда «Маяк» более 10 водителей не уступили дорогу спецмашинам. Об этом сообщает пресс-служба Нарынской области.

Уточняется, что мероприятие, цель которого - обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей спецназначения, а также напоминание водителям о необходимости пропускать такой транспорт, прошло в Нарыне и одноименной области.

На нарушивших ПДД водителей составлены административные протоколы за нарушение пункта 3.3 Правил:

При приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего и (или) красного цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств, на которых должен быть включен ближний свет фар, а в случае необходимости остановиться.

Возобновлять движение разрешается только после проезда замыкающего колонну транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и (или) зеленого цвета. Или будут приняты меры в соответствии со статьей 231 Кодекса об административной ответственности, и штраф за нарушение составит 500 сомов.

«Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению, а равно необеспечение беспрепятственного проезда автомобилей и мотоциклов специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, влекут наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей», - говорится в статье 231 кодекса.  

То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, влечет предупреждение.
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