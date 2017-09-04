Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановление правительства об образовательном стандарте;

— о передаче государственного предприятия «Солнышко» в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;

— о реализации проекта «Строительство газопровода «Кыргызстан — Китай»;

— о внесении изменения в постановление правительства КР.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— Суйунтбек Аликеев назначен заместителем председателя Госкомитета; Подробнее

— Талант Султанов назначен советником премьер-министра КР; Подробнее

— Мира Карыбаева назначена заведующей отделом аппарата президента КР. Подробнее

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