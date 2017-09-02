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Общество

Бишкекская пристройка вопреки всему

На проспекте Айтматова — правительственной трассе — выросла трехэтажная пристройка. Как выяснилось, незаконно. Все уполномоченные государственные органы запретили стройку, не продлили право пользования землей, но упертый хозяин плюнул на запреты и на власть имущих в том числе.

Пристройка во дворе

Постановлением мэрии города Бишкека № 299 «А» от 8 мая 2002 года Руслану Айталиеву предоставили во временное пользование сроком на пять лет прилегающий к дому № 62 по проспекту Мира (ныне — Айтматова) земельный участок площадью 0,011 га под пристройку салона бытовых услуг.

В 2007 году право пользования участком продлили еще на пять лет. Кроме того, разрешили строительно-монтажные работы.

Однако после 2010 года Бишкекглавархитектура провела проверку и отозвала ранее выданное разрешение. Его признали незаконным. ИА «24.kg» неоднократно рассказывало о чаяниях горожан. Но проблема так и не решилась.

Жители дома № 62 решили судиться за прилегающую территорию. В 2014 году Межрайонный суд Бишкека наложил арест на земельный участок и запретил Руслану Айталиеву или другому лицу совершать какие-либо строительно-монтажные работы по пристройке салона бытовых услуг к существующему объекту.

Несмотря на то, что у застройщика отозвали разрешение на строительно-монтажные работы и аннулировали согласование проекта, стройка продолжилась.

По факту незаконного выделения земельного участка возбудили уголовное дело, которое в настоящее время находится на стадии расследования Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями.

Нарушения по всем фронтам

Проверяла злополучный объект Государственная инспекция по технической и экологической безопасности. Внеплановая проверка показала, что вместо кирпичей укладывался пескоблок, перекрытие подвала выполнялось с отступлением от проекта. Кроме того, отсутствуют лабораторные испытания грунта основания котлована, прочности бетона и сварных соединений, а также планово-высотная съемка по всем этажам. Технический надзор на объекте не велся. Но главное — срок пользования земельным участком истек.

Однако Руслан Айталиев отделался административным штрафом в 3 тысячи сомов.

По итогам проверки Госэкотехинспекция направила письмо в ОАО «Северэлектро» и ПЭУ «Бишкекводоканал», чтобы те отключили объект от электричества и водоснабжения.

Органы прокуратуры, УМС мэрии Бишкека и Бишкекглавархитектура установили факт незаконного выделения земельного участка, выдачи разрешения на СМР и незаконного самовольного строительства со стороны Айталиева.

Факт самовольного строительства объекта подтверждается и тем, что в соответствии с законодательством КР он не зарегистрирован в Госэкотехинспекции и его поэтапная приемка не производилась.

Несмотря на это, суды прекратили производство по делу. Не исключено, что Руслан Айталиев вновь попытается продлить срок пользования земельным участком.

Объект-призрак

ИА «24.kg» обратилось за разъяснениями в Бишкекглавархитектуру. «Изучив архивные материалы, установили, что на основании положения «О порядке выдачи разрешительной документации на проектирование, реконструкцию, перепрофилирование объектов малого и среднего бизнеса и малоэтажных жилых домов» в 2001 году выдано архитектурно-техническое заключение только для разработки проекта реконструкции объекта с пристройкой бытовых услуг», — пояснили в ведомстве.

Судебные тяжбы были в самом разгаре, но, несмотря на это, Айталиеву в 2014 году утвердили рабочий проект. Информация о последующем продлении срока пользования земельным участком в архиве Бишкекглавархитертуры отсутствует. АПУ на данный объект не разрабатывалось, ИТУ отсутствует.

Зато на здании красуется вывеска «Сдаются помещения». По указанному номеру ИА «24.kg» под видом предпринимателя связалось с арендодателями. Мужчина рассказал, что сдает два магазина для продажи одежды, есть и помещение, разделенное на секторы. Ежемесячная арендная плата составит 6 тысяч сомов, но возможна и скидка.

Напомним, здание не сдано в эксплуатацию. Непонятно, на каких основаниях оно вообще построено? Как можно сдавать в аренду помещения, платить налоги, коммунальные услуги, если здания как бы не существует?

В обход закона

Наши опасения подтвердились, что застройщик найдет лазейку и получит документы на участок. Причем такую, что даже Бишкекглавархитектура останется в неведении. Или сделает вид?

В распоряжение ИА «24.kg» попали документы, доказывающие, что Айталиев ввел в заблуждение Госрегистр.

Проект ПЗУ, на основании которого получен госакт, ранее был аннулирован. Он предоставил в Госрегистр недействительный проект и таким образом получил документы. Однако жители дома своего согласия не давали.

Адвокаты жильцов направили в прокуратуру очередное заявление. Встанет ли она на сторону законности или пойдет на поводу одного застройщика?
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