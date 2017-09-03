Неделя-24. Что вы могли пропустить

Рабочая неделя в Кыргызстане выдалась короткая — всего три дня. А за неожиданные каникулы в республике успели отметить сразу три праздника — День независимости, Курман айт и День знаний.
Перед самими праздниками в республике прошла спецоперация, во время которой подразделения ГКНБ ликвидировали террористическую группировку. По официальным данным, боевики планировали провести теракты в День независимости республики.
О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg» на уходящей неделе, в нашем традиционном обзоре.
Предвыборные ходы СДПК
Внеочередная сессия парламента прошла под диктовку социал-демократов. К формированию нового правительства не допустили ни одну из фракций, в том числе и СДПК. Правительство, как признают депутаты, полностью скомплектовали в аппарате президента. Но самое главное произошло за кулисами. Крупный политический торг принес властям неожиданного сторонника. Подробнее в авторском комментарии Кабая Карабекова.
Кто у руля в кыргызской политике и кто к нему стремится
В сознании общества много стереотипов. Особенно о власти. Один из них в том, что молодежь — это и есть перспектива. При этом само понятие «молодежь» весьма пространно. Главный критерий здесь — возраст. Официально «молодежь» в Кыргызстане — люди от 18 до 29 лет. По логике стереотипа, значит, именно они — самые перспективные и прогрессивные, способные вывести страну из перманентного политического кризиса. А как на самом деле? Об этом в рубрике «Взгляд» размышляет эксперт Эльмира Ногойбаева.
Но если эксперт размышляет о том, кто рулит в кыргызской политике, то мы постарались это конкретизировать. И подготовили большой материал «Основные кандидаты на пост президента Кыргызстана: кто они». Конечно, победителем в этой гонке будет только один, но и остальные, которые войдут в тройку, наверняка еще не раз о себе заявят на политической арене страны.
Увлечение длиною в жизнь
Всегда с восторгом смотрю на людей, которые на протяжении многих лет верны своему увлечению. 68-летний Геннадий Борисович Волков — один из них. Стендовым моделизмом он занимается уже несколько десятков лет. Несмотря
на пенсионный возраст, инженер-механик по образованию продолжает работать. О своем увлечении он рассказал ИА «24.kg».
Языковые эксперименты
С нового 2017/2018 учебного года в русскоязычных школах начнут вести уроки на кыргызском. О том, как реализуется программа многоязычного образования в 11 пилотных школах Бишкека и что будет с учителями, владеющими одним языком, ИА «24.kg» рассказала координатор проекта, директор Центра социальной интеграции Марина Глушкова.
Бишкек концертом и салютом отметил 26 лет независимости
Кыргызстанцы отметили 26-ю годовщину независимости. На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке после поздравительной речи президента страны прошел праздничный концерт. Завершился день салютом. О том, как праздновала столица День независимости, в фоторепортаже ИА «24.kg».
Где деньги, Майкл?!
Скандал вокруг чешской компании Liglass Trading, взявшейся строить в Кыргызстане десять малых ГЭС и четыре станции Верхненарынского каскада, продолжается второй месяц. И вопросов за это время стало еще больше. ИА «24.kg» собрало последние данные о проекте — «Скандал с Liglass Trading. Все, что стало известно за месяц».
Жизнь за чертой
«В Бишкеке в районе Кудайбергена в арыке лежит молодой человек 23 лет. Не ел почти неделю. Моя подруга случайно его увидела. Накормила. Вызвала «скорую». Там отказали ему в помощи. Назвали его «живой труп», — написала в Facebook Нургуль Пирматова. И это, действительно, большая проблема в Бишкеке. С этим людьми не хотят связываться ни медики, ни милиция... Подробнее в материале «Лишние люди. На что надеяться тем, кого вычеркнули из жизни».
Футбол в женском исполнении
Летом 2016 года сборная Кыргызстана по уличному футболу произвела фурор, заняв второе место на чемпионате мира. На днях в норвежском Осло стартовал очередной турнир. От Кыргызстана, как и год назад, выступит женская команда. Ее члены поделились с ИА «24.kg» ожиданиями от турнира и рассказали о месте «короля спорта» в их жизни.
Стройка. Попробуй остановить
На проспекте Айтматова — правительственной трассе — выросла трехэтажная пристройка. Как выяснилось, незаконно. Все уполномоченные государственные органы запретили стройку, не продлили право пользования землей, но упертый хозяин плюнул на запреты и на власть имущих в том числе. Подробнее в материале «Бишкекская пристройка вопреки всему».
Гвозди бы делать из этих людей
Юлия Фернас — девушка с сильной волей и железным характером. На днях она первой из кыргызстанок преодолела Ironman — состязания по триатлону, славящиеся повышенной трудностью. В Дании спортсменка проплыла
Альчики, камча и луки
Хотите узнать, как древние кыргызы проводили досуг? Конечно, играли. И нынешнее поколение не только бережно хранит национальные игры, но и устраивает по ним международные соревнования. Хотя это не просто спорт. Это захватывающее, красочное зрелище. О самых интересных и экзотических играх в нашей подборке «Чем еще удивить туристов? Национальные игры Кыргызстана».
Как француз влюбился в Эркиндик
Француз канадского происхождения Оливье Ле Блан приехал в Кыргызстан чуть больше года назад — в июне 2016-го. В основном работает в сфере коммуникаций и фотографии. Работает в одном из международных проектов. В свободное время Оливье делает портреты в своей студии. О том, как он влюбился в Кыргызстан, он рассказал в интервью ИА «24.kg».
Что читают на досуге бизнесмены
Известные люди Кыргызстана делятся с читателями ИА «24.kg» своими книжными предпочтениями. Они рекомендуют те произведения, которые сами не раз перечитывали, те книги, которые давно стали для них настольными. Сегодня герой нашей рубрики «Топ-5 книг» — глава Фонда развития предпринимательства Чынгыз Макешов.