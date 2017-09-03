Неделя-24. Что вы могли пропустить

Рабочая неделя в Кыргызстане выдалась короткая — всего три дня. А за неожиданные каникулы в республике успели отметить сразу три праздника — День независимости, Курман айт и День знаний.

Перед самими праздниками в республике прошла спецоперация, во время которой подразделения ГКНБ ликвидировали террористическую группировку. По официальным данным, боевики планировали провести теракты в День независимости республики.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg» на уходящей неделе, в нашем традиционном обзоре.

Предвыборные ходы СДПК

Внеочередная сессия парламента прошла под диктовку социал-демократов. К формированию нового правительства не допустили ни одну из фракций, в том числе и СДПК. Правительство, как признают депутаты, полностью скомплектовали в аппарате президента. Но самое главное произошло за кулисами. Крупный политический торг принес властям неожиданного сторонника. Подробнее в авторском комментарии Кабая Карабекова.

Кто у руля в кыргызской политике и кто к нему стремится

Фото из Интернета. «Белый дом» — сюда жаждут попасть все политики и бизнесмены, но особенно те, кто мечтает порулить страной

В сознании общества много стереотипов. Особенно о власти. Один из них в том, что молодежь — это и есть перспектива. При этом само понятие «молодежь» весьма пространно. Главный критерий здесь — возраст. Официально «молодежь» в Кыргызстане — люди от 18 до 29 лет. По логике стереотипа, значит, именно они — самые перспективные и прогрессивные, способные вывести страну из перманентного политического кризиса. А как на самом деле? Об этом в рубрике «Взгляд» размышляет эксперт Эльмира Ногойбаева.

Но если эксперт размышляет о том, кто рулит в кыргызской политике, то мы постарались это конкретизировать. И подготовили большой материал «Основные кандидаты на пост президента Кыргызстана: кто они». Конечно, победителем в этой гонке будет только один, но и остальные, которые войдут в тройку, наверняка еще не раз о себе заявят на политической арене страны.

Увлечение длиною в жизнь

Фото из личного архива. Геннадий Волков на выставке, приуроченной к Дню Победы

Всегда с восторгом смотрю на людей, которые на протяжении многих лет верны своему увлечению. 68-летний Геннадий Борисович Волков — один из них. Стендовым моделизмом он занимается уже несколько десятков лет. Несмотря

на пенсионный возраст, инженер-механик по образованию продолжает работать. О своем увлечении он рассказал ИА «24.kg».

Языковые эксперименты

С нового 2017/2018 учебного года в русскоязычных школах начнут вести уроки на кыргызском. О том, как реализуется программа многоязычного образования в 11 пилотных школах Бишкека и что будет с учителями, владеющими одним языком, ИА «24.kg» рассказала координатор проекта, директор Центра социальной интеграции Марина Глушкова.

Бишкек концертом и салютом отметил 26 лет независимости

Фото ИА «24.kg». В праздничной программе на площади Ала-Тоо задействовали более 800 человек

Кыргызстанцы отметили 26-ю годовщину независимости. На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке после поздравительной речи президента страны прошел праздничный концерт. Завершился день салютом. О том, как праздновала столица День независимости, в фоторепортаже ИА «24.kg».

Где деньги, Майкл?!

Скандал вокруг чешской компании Liglass Trading, взявшейся строить в Кыргызстане десять малых ГЭС и четыре станции Верхненарынского каскада, продолжается второй месяц. И вопросов за это время стало еще больше. ИА «24.kg» собрало последние данные о проекте — «Скандал с Liglass Trading. Все, что стало известно за месяц».

Жизнь за чертой

«В Бишкеке в районе Кудайбергена в арыке лежит молодой человек 23 лет. Не ел почти неделю. Моя подруга случайно его увидела. Накормила. Вызвала «скорую». Там отказали ему в помощи. Назвали его «живой труп», — написала в Facebook Нургуль Пирматова. И это, действительно, большая проблема в Бишкеке. С этим людьми не хотят связываться ни медики, ни милиция... Подробнее в материале «Лишние люди. На что надеяться тем, кого вычеркнули из жизни».

Футбол в женском исполнении

Фото из архива Н.Анарбаевой. Член сборной КР по уличному футболу Насиба Анарбаева

Летом 2016 года сборная Кыргызстана по уличному футболу произвела фурор, заняв второе место на чемпионате мира. На днях в норвежском Осло стартовал очередной турнир. От Кыргызстана, как и год назад, выступит женская команда. Ее члены поделились с ИА «24.kg» ожиданиями от турнира и рассказали о месте «короля спорта» в их жизни.

Стройка. Попробуй остановить

На проспекте Айтматова — правительственной трассе — выросла трехэтажная пристройка. Как выяснилось, незаконно. Все уполномоченные государственные органы запретили стройку, не продлили право пользования землей, но упертый хозяин плюнул на запреты и на власть имущих в том числе. Подробнее в материале «Бишкекская пристройка вопреки всему».

Гвозди бы делать из этих людей

Фото из архива Юлии Фернас. Отдых после выступления на Ironman. Копенгаген, август 2017 года

Юлия Фернас — девушка с сильной волей и железным характером. На днях она первой из кыргызстанок преодолела Ironman — состязания по триатлону, славящиеся повышенной трудностью. В Дании спортсменка проплыла 3,8 километра , проехала на велосипеде 180 км и пробежала 42 км . И все без перерыва! Вернувшись на родину, она поделилась с ИА «24.kg» впечатлениями.

Альчики, камча и луки

Хотите узнать, как древние кыргызы проводили досуг? Конечно, играли. И нынешнее поколение не только бережно хранит национальные игры, но и устраивает по ним международные соревнования. Хотя это не просто спорт. Это захватывающее, красочное зрелище. О самых интересных и экзотических играх в нашей подборке «Чем еще удивить туристов? Национальные игры Кыргызстана».

Как француз влюбился в Эркиндик

Фото из личного архива. Оливье Ле Блан

Француз канадского происхождения Оливье Ле Блан приехал в Кыргызстан чуть больше года назад — в июне 2016-го. В основном работает в сфере коммуникаций и фотографии. Работает в одном из международных проектов. В свободное время Оливье делает портреты в своей студии. О том, как он влюбился в Кыргызстан, он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Что читают на досуге бизнесмены

Известные люди Кыргызстана делятся с читателями ИА «24.kg» своими книжными предпочтениями. Они рекомендуют те произведения, которые сами не раз перечитывали, те книги, которые давно стали для них настольными. Сегодня герой нашей рубрики «Топ-5 книг» — глава Фонда развития предпринимательства Чынгыз Макешов.