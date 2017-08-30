17:17
+31
USD 68.66
EUR 82.81
RUB 1.17
Общество

Известная писательница из Австрии Даниела Эммингер написала роман о Кыргызстане

Известная австрийская писательница Даниела Эммингер написала на немецком языке роман, события в котором происходят в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Уточняется, что Даниела Эммингер является автором пяти романов и лауреатом нескольких литературных премий в немецкоговорящих странах.

Писательница прилетала в Кыргызстан в 2015 году всего на пару недель, но страна вдохновила ее на написание следующего произведения.

Даниела Эммингер побывала практически в каждом регионе Кыргызстана и получила незабываемый опыт и вдохновение. Через свой роман она желает рассказать австрийскому населению об удивительной стране и ее народе.

На встрече с послом КР в Австрии Бакытом Джусуповым писательница поделилась своими впечатлениями от прочтения «Манаса» и романов Чингиза Айтматова. Джусупов выразил готовность оказать содействие в популяризации романа после опубликования как в Австрии, так и в Кыргызстане.
Ссылка:
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане изданы книги для детей из серии «Колчуктогу ай»
Первый «халяльный секс-гид» выпустили для мусульманок
В Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»
В Бишкеке прошла презентация детской книги «Балерина»
«Маленький принц» де Сент-Экзюпери установил необычный рекорд
Сборник произведений Гарсиа Маркеса теперь можно прочитать и на кыргызском языке
Аскар и Бермет Акаевы издали книгу о будущем Кыргызстана
Топ-5 книг по истории от посла России Андрея Крутько
Топ-5 детских книг от сотрудников Детского фонда ООН
Вышел в свет сборник стихов Михаила Левантовского
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!
Купи новый смартфон Huawei и&nbsp;получи до&nbsp;600 сомов на&nbsp;баланс в&nbsp;магазинах O!Store Купи новый смартфон Huawei и получи до 600 сомов на баланс в магазинах O!Store
Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга