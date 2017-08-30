Известная писательница из Австрии Даниела Эммингер написала роман о Кыргызстане

Известная австрийская писательница Даниела Эммингер написала на немецком языке роман, события в котором происходят в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Уточняется, что Даниела Эммингер является автором пяти романов и лауреатом нескольких литературных премий в немецкоговорящих странах.

Писательница прилетала в Кыргызстан в 2015 году всего на пару недель, но страна вдохновила ее на написание следующего произведения.

Даниела Эммингер побывала практически в каждом регионе Кыргызстана и получила незабываемый опыт и вдохновение. Через свой роман она желает рассказать австрийскому населению об удивительной стране и ее народе.

На встрече с послом КР в Австрии Бакытом Джусуповым писательница поделилась своими впечатлениями от прочтения «Манаса» и романов Чингиза Айтматова. Джусупов выразил готовность оказать содействие в популяризации романа после опубликования как в Австрии, так и в Кыргызстане.