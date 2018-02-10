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Общество

В Ливане опубликовали книгу местного писателя о Чингизе Айтматове

Вышла в свет книга ливанского писателя Имадеддина Раефа «На порогах Манаса с Чингизом Айтматовым». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

По ее данным, писатель, журналист и переводчик Имадеддин Раеф начал в Бейруте серию интервью в эфире ливанских радиостанций, посвященных 90-летию Чингиза Айтматова. В передачах он рассказывает о важности творчества писателя в смягчении последствий вооруженного насилия на Ближнем Востоке. Кроме того, Имадеддин Раеф презентует и книгу «На порогах Манаса с Чингизом Айтматовым». 

Фото Министерства культуры КР. На обложке книги картина кыргызского художника Замира Илипова «Великий путь»

«Книга издана на арабском языке в электронном виде после участия ливанского писателя на первом международном форуме писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения: диалог культур» в Бишкеке в августе 2017 года. В ней рассматривается проблема смягчения последствий войны и нестабильности в арабском мире через литературу (рассказы и романы). Примером служат работы Чингиза Айтматова», — отметили в Минкультуры.
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