Олимпиада в Токио. Роман Петров проиграл поединок с японцем Масару Ямадо

Кыргызстанский фехтовальщик Роман Петров стартовал на Олимпиаде в Токио с победы. По итогам жеребьевки в 1/32 он встретился с корейским спортсменом Сегеон Ма. Кыргызстанец одержал уверенную победу со счетом 15:7.

Роман Петров в поединке 1/16 финала встретился с чемпионом Азиатских игр 2018 года и Азии 2019 года Масару Ямадо (Япония).

Первый раунд завершился в пользу соперника 4:2. Во втором раунде наш фехтовальщик сумел сравнять счет 10:10, но на последних минутах японец набрал еще два балла и вышел вперед 12:10.

В третьем раунде представитель Японии выиграл со счетом 15:13. Роман Петров выбывает из борьбы за медали.