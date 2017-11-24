В Кыргызстане переиздали эпос «Манас» в варианте Саякбая Каралаева

При финансовой поддержке президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переиздали тиражом в 5 тысяч экземпляров эпос «Манас» в варианте манасчи Саякбая Каралаева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, это сделано в целях популяризации и широкого распространения идей эпоса, являющегося важной частью духовного наследия кыргызского народа. «Из поколения в поколение эпос отражал чаяния народа, его многовековую историю, идеи укрепления единства народа и возрождения государственности», — отметили в пресс-службе.

Книгу распространят на бесплатной основе по библиотекам, общеобразовательным школам, вузам и другим учреждениям.