09:19
+12
USD 69.75
EUR 82.62
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане переиздали эпос «Манас» в варианте Саякбая Каралаева

При финансовой поддержке президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переиздали тиражом в 5 тысяч экземпляров эпос «Манас» в варианте манасчи Саякбая Каралаева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, это сделано в целях популяризации и широкого распространения идей эпоса, являющегося важной частью духовного наследия кыргызского народа. «Из поколения в поколение эпос отражал чаяния народа, его многовековую историю, идеи укрепления единства народа и возрождения государственности», — отметили в пресс-службе.

Книгу распространят на бесплатной основе по библиотекам, общеобразовательным школам, вузам и другим учреждениям.
Ссылка:
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Книгу о сказителе эпоса «Манас» Жусупе Мамае издали в Кыргызстане
В Кыргызстане издана книга о первом отечественном акыне-стихотворце
Немецкий исследователь написал книгу о молодежи Бишкека
Депутаты недовольны исполнением Закона «Об эпосе «Манас». Денег нет
Школьная библиотека. Ну уже придите с проверкой
В Пекине состоялась премьера оперы по эпосу «Манас» на китайском языке
Топ-5 книг от известного кинорежиссера Самира Джапарова
Известная писательница из Австрии Даниела Эммингер написала роман о Кыргызстане
В Стамбуле появился памятник герою эпоса «Манас»
В Кыргызстане изданы книги для детей из серии «Колчуктогу ай»
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Генпрокуратура выяснила, как у&nbsp;сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии