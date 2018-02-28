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Общество

Кладбище Коранов. Кто и зачем хоронит священные книги

В Пакистане в специальном хранилище собирают старые Кораны со всей страны. Об этом рассказала в репортаже ВВС.

Книги хранятся в специальных тоннелях. Мусульмане уверены, что старые экземпляры священного писания выбрасывать нельзя.

Длина тоннелей под горой достигает трех километров. На полках лежат мешки, в каждом из которых 8-10 Коранов. Каждый день сюда привозят сотни книг.

Новые тоннели строят постоянно, так как места для всех книг не хватает. Работа очень тяжелая: за день в скале прорубают лишь около 15 сантиметров.
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