Кладбище Коранов. Кто и зачем хоронит священные книги

В Пакистане в специальном хранилище собирают старые Кораны со всей страны. Об этом рассказала в репортаже ВВС.

Книги хранятся в специальных тоннелях. Мусульмане уверены, что старые экземпляры священного писания выбрасывать нельзя.

Длина тоннелей под горой достигает трех километров. На полках лежат мешки, в каждом из которых 8-10 Коранов. Каждый день сюда привозят сотни книг.

Кто, как и зачем хоронит священные книги мусульман. pic.twitter.com/x1CQKoAhPQ — bbcrussian (@bbcrussian) 28 февраля 2018 г.

15 сантиметров

Новые тоннели строят постоянно, так как места для всех книг не хватает. Работа очень тяжелая: за день в скале прорубают лишь около