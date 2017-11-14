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Общество

В Кыргызстане издана книга о первом отечественном акыне-стихотворце

В Кыргызстане издана книга о кыргызском поэте Молдо Кылыче - одном из первых кыргызских акынов, просветителей, философов, которые при создании своих произведений стали использовать арабскую письменность. Об этом сообщает Национальная комиссия по государственному языку. 

По ее данным, издание книги приурочено к 150-летию рождения поэта, в нее включены стихи Молдо Кылыча Шамыкан уулу, исследования, статьи. 

Как сообщается, презентация книги пройдет 16 ноября в Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына, где также намечается научно-практическая конференция на тему «Молдо Кылыч - великий поэт, философ».
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