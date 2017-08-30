Алмазбеку Атамбаеву предложили отозвать исковые требования к СМИ

Спикер легендарного парламента Кыргызстана Медеткан Шеримкулов на втором форуме свободы слова обратился к президенту Алмазбеку Атамбаеву с предложением отозвать миллионные судебные иски к СМИ.

«В последнее время Алмазбек Атамбаев стал все чаще говорить о том, что подходит к концу его президентский срок. Я бы лично хотел проводить Алмазбека Шаршеновича с почестями, которые он заслуживает. Мой совет ему был бы таким: когда заканчиваются полномочия американских президентов и перед тем, как покинуть Белый дом, они подписывают большой список для помилований», — заявил Медеткан Шеримкулов.

По его словам, ни один закон не может отменить президентское помилование.

«Алмазбек Шаршенович может остаться в истории как добрый человек, человек, который не держит зла и думает о стабильности в государстве. И для этого нужно подписать такой указ. Это будет хорошим примером», — считает бывший спикер.