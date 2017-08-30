14:08
+31
USD 68.66
EUR 82.81
RUB 1.17
Общество

Алмазбеку Атамбаеву предложили отозвать исковые требования к СМИ

Спикер легендарного парламента Кыргызстана Медеткан Шеримкулов на втором форуме свободы слова обратился к президенту Алмазбеку Атамбаеву с предложением отозвать миллионные судебные иски к СМИ.

«В последнее время Алмазбек Атамбаев стал все чаще говорить о том, что подходит к концу его президентский срок. Я бы лично хотел проводить Алмазбека Шаршеновича с почестями, которые он заслуживает. Мой совет ему был бы таким: когда заканчиваются полномочия американских президентов и перед тем, как покинуть Белый дом, они подписывают большой список для помилований», — заявил Медеткан Шеримкулов.

По его словам, ни один закон не может отменить президентское помилование.

«Алмазбек Шаршенович может остаться в истории как добрый человек, человек, который не держит зла и думает о стабильности в государстве. И для этого нужно подписать такой указ. Это будет хорошим примером», — считает бывший спикер.
Ссылка:
просмотров: 918
Версия для печати
Материалы по теме
Медеткан Шеримкулов о Кыргызстане как об «островке демократии»
Вице-президента корпорации Samsung приговорили к пяти годам за взятки
Правозащитники возмущены закрытием ТРК «Сентябрь»
Еще 6 миллионов сомов должна выплатить Zanoza
Темир Сариев вступился за журналистов и свободу прессы
Приговор не вынесен. Судебный процесс по делу журналиста Сапанова отложен
Главе корпорации Samsung грозит 12 лет тюрьмы
Алмазбек Атамбаев: Вместе мы построим страну свободных людей
Национальную энергетическую компанию включили в список особо важных объектов
Обещание выполнил. Президент помог пострадавшим от стихии в Ошской области
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
Купи новый смартфон Huawei и&nbsp;получи до&nbsp;600 сомов на&nbsp;баланс в&nbsp;магазинах O!Store Купи новый смартфон Huawei и получи до 600 сомов на баланс в магазинах O!Store
Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга
Абоненты &laquo;Кыргызтелекома&raquo; подхватили вирус Абоненты «Кыргызтелекома» подхватили вирус
Стань эрудитом с&nbsp;MegaCom! Стань эрудитом с MegaCom!