Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня встретился с жителями села Ынтымак (бывшее Джаман-Адыр). В своей речи он коснулся вопроса религии ислам.

Напомним, в село Ынтымак переселили пострадавших от оползней жителей Зергерского и Джалпак-Ташского айыльных аймаков. На просьбу одного из жителей новостройки о том, чтобы построить в селе мечеть, Алмазбек Атамбаев ответил, что в первую очередь нужно думать об образовании детей.

Пророк Мухаммед говорил, что час, посвященный науке, равен чтению намаза всю ночь. Алмазбек Атамбаев

Глава государства отметил, что в Кыргызстане достаточное количество мечетей, в то время как в некоторых селах школы находятся в аварийном состоянии. «Каждый богач строит мечети в своих селах. Стройте школы», — сказал президент.

«Я сам строю мечеть в стиле модерн. Нигде нет такого, чтобы мечети были в арабском или турецком стиле», — отметил глава государства и попросил не путать истинную религию с культурой некоторых стран.

Не надо путать ислам с пакистанской, арабской культурой, с длинной бородой. У кыргызов и так плохо растет борода. И дело не в бороде, а в сердце. Алмазбек Атамбаев

«Мой отец был имамом села. До 60 лет, скажу открыто, и «красное», и «черное», и «белое» пробовал, но потом сам сделал себе сухой закон. Помню, дома была книга «Избранные сочинения Хрущева», а внутри Коран. Ему даже участковый угрожал, чтобы он не собирал людей на Курман айт, Орозо айт, а он все равно отмечал эти праздники», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, в апреле 2017 года в айыльных аймаках Зергер и Джалпак-Таш сошли оползни, в результате чего погибли 24 человека, сотни семей были вынуждены переселиться. По информации отдела информационной политики аппарата президента, 1039 семей МЧС признало пострадавшими от оползней. В селе Ынтымак Узгенского района им выделено 587 земельных участков для строительства жилья и 118 участков в селе Ана-Кызыл.

В новостройках построят три школы, три детских сада и два ФАП. Кроме того, через специально открытый в МЧС счет 72 семьям выделено по 100 тысяч сомов. На средства из президентского фонда семи пострадавшим семьям, которые находятся в наиболее трудном материальном положении, построят дома на общую сумму 10,5 миллиона сомов.